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Antonio Rudiger es uno de los defensores más fuertes y sólidos del fútbol actual. En el Real Madrid siempre ha jugado al límite y eso lo ha convertido en un pilar del equipo. El alemán destacó en una breve entrevista que la temporada pasada fue la más dolorosa de su carrera.

Rudiger destacó que durante la campaña 2024-25 jugó con fuertes dolores en la rodilla izquierda. Una situación que lo llevó a tomar analgesicos durante gran parte de la temporada. Eso sí, ya destacó que ya está al 100% de sus capacidades para aportar al club y a su selección.

Antonio: "Desde agosto-septiembre de 2024 siempre ha habido algo mal. Por fin puedo jugar partidos completos sin problema. Sobre todo la pasada temporada solo podía jugar si tomaba analgésicos. Me siento realmente bien y estoy aliviado de que haber terminado con mis tratamientos".

El alemán de 33 años está concentrado con la Selección de Alemania para enfrentar a Suiza (27-03) y Ghana (30-03). Los últimos encuentros del seleccionado para preparar su carrera por el Mundial 2026. Una de las competiciones donde los europeos esperan cambiar su imagen reciente.

Antonio Rudiger: un central de antaño en el fútbol moderno

Antonio Rudiger encarna la esencia de los defensores de las décadas de los ochenta y noventa. Su estilo destaca por un juego físico, brusco y de contacto constante, pero siempre bajo una premisa de lealtad deportiva, buscando detener al atacante sin intención de causar daño.

Sus duelos individuales contra Erling Haaland se han convertido en episodios memorables de la Champions League. Rudiger ha logrado limitar espectacularmente al delantero noruego, uno de los artilleros más letales de la historia, utilizando su potencia física y un marcaje asfixiante.

En el fútbol actual, donde predomina la salida limpia de balón, el alemán aporta esa agresividad necesaria para intimidar a los delanteros. Esta combinación de veteranía y fortaleza física lo convierte en un pilar indispensable para el Real Madrid y Arbeloa a sus 33 años.