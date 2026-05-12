Xabi Alonso es tentado por este gigante de la Premier League

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El mercado de banquillos en Europa comienza a agitarse y uno de los nombres más codiciados ha dado señales de movimiento.

Xabi Alonso, quien se mantiene actualmente como agente libre tras su salida del Real Madrid, habría abierto la puerta a un posible fichaje por un equipo de la Premier League de cara a este verano.

Según Fabrizio Romano, ya se habrían producido los primeros contactos con sus agentes, situando al fútbol inglés como un destino prioritario en su hoja de ruta.

El Chelsea estudia sus opciones

En Stamford Bridge, la búsqueda de un nuevo liderazgo estratégico es una prioridad absoluta. El Chelsea tiene confeccionada una lista de candidatos de alto nivel para ocupar el puesto de entrenador, y la disponibilidad de Xabi Alonso no ha pasado desapercibida para la directiva londinense.

El perfil del español, encaja con las ambiciones del proyecto "Blue"; sin embargo, no es el único nombre sobre la mesa. Dentro de la baraja de opciones que manejan los grandes de la Premier también figura Andoni Iraola.

Esta competencia directa entre técnicos españoles añade un ingrediente extra a la planificación de los clubes londinenses, que buscan una identidad clara tras temporadas de irregularidad.

Decisión en suspenso

A pesar de los acercamientos y el interés mutuo, aún no se ha tomado una decisión final por parte del club inglés ni del entorno de Alonso.

El ex mediocampista del Liverpool se encuentra analizando cuidadosamente las propuestas, priorizando un proyecto que le ofrezca las garantías deportivas necesarias para competir por títulos desde el primer día.

Las próximas semanas serán clave para determinar si Xabi Alonso regresa a Inglaterra, esta vez para dirigir desde la zona técnica del que fuera uno de sus grandes rivales durante su etapa como futbolista.