Ex Real Madrid ataca al Barcelona: "Llevan 10 años fracasando en Europa"

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El ambiente festivo en Cataluña tras la reciente conquista del título liguero ha encontrado una respuesta contundente desde el bando madridista.

Wesley Sneijder, exmediocampista del Real Madrid y figura histórica del fútbol europeo, ha lanzado duras críticas contra la institución azulgrana, cuestionando la magnitud de sus celebraciones y la narrativa actual que rodea al club.

El neerlandés restó importancia al éxito doméstico del Barcelona, señalando la deuda pendiente del equipo en el plano internacional. "Celebran una Liga como si hubieran conquistado el fútbol y llevan 10 años fracasando en Europa".

¿Yamal superó a Cristiano?

Uno de los puntos que más indignación causó en el exjugador del Inter de Milán fueron las comparaciones que han surgido en diversos sectores de la prensa y la afición entre la joven promesa Lamine Yamal y el máximo goleador histórico del Madrid, Cristiano Ronaldo.

Sneijder calificó este paralelismo como una falta de perspectiva histórica y un síntoma de la crisis de identidad del club. "Que comparen a un chico de 18 años con Cristiano por títulos de liga te dice lo bajo que ha caído el club".

Estas declaraciones han avivado el debate en redes sociales, polarizando a quienes defienden el mérito de ganar el campeonato español frente a quienes, como el neerlandés, consideran que el estándar de un club de la talla del Barcelona debe medirse por su éxito en la élite europea.

Por el momento, no ha habido respuesta oficial por parte de los integrantes de la entidad azulgrana, aunque en este punto, es muy innecesario.