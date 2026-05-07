La vez que Cristiano Ronaldo dejó claro que la amistad no existe en el Real Madrid

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El Real Madrid atraviesa por un caos monumental luego de que se diera a conocer que Federico Valverde fuera hospitalizado por una presunta pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni durante el entrenamiento de este jueves 7 de mayo, a solo tres días para afrontar el "Clásico" contra el Barcelona.

En medio de la tensión dentro del vestuario merengue, que está a punto de despedirse con las manos vacías por segunda temporada consecutiva, una de las declaraciones más recordadas de Cristiano Ronaldo se produjo en febrero de 2016, durante la rueda de prensa previa al duelo entre el Real Madrid y la AS Roma por los octavos de final de la UEFA Champions League.

En aquella comparecencia, al delantero portugués le preguntaron sobre la comparación entre la BBC del Madrid, formada por Bale, Benzema y Cristiano, y la MSN del Barcelona, integrada por Messi, Suárez y Neymar, especialmente por la aparente cercanía y amistad que mostraban los jugadores azulgranas fuera del terreno de juego.

Cristiano Ronaldo no necesita de "comiditas y abracitos"

La respuesta de Cristiano fue fiel a su personalidad competitiva y directa. El portugués dejó claro que para él las relaciones personales fuera del campo no determinan el éxito deportivo, restando importancia a las cenas, abrazos o muestras públicas de amistad entre compañeros.

Eso de comiditas fuera, abracitos y besitos para mí no cuenta para nada. Lo importante es dentro del campo hacer que el equipo gane. Yo no tengo que cenar con Benzema o que Bale venga a mi casa a cenar. En el Manchester gané la Champions y no hablaba casi con Giggs, Scholes o Ferdinand, más allá del ‘buenos días’", declaraba la figura del Madrid, en ese entonces.

Su mensaje fue contundente: lo verdaderamente importante era el rendimiento dentro del terreno de juego y la capacidad del equipo para conseguir victorias, por encima de cualquier vínculo social fuera del vestuario. Aquella declaración terminó convirtiéndose en otra muestra del enfoque profesional y la mentalidad ganadora que han marcado la carrera del astro portugués.