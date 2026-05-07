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Real Madrid: Caos en el vestuario con Valverde en el hospital

Un nuevo altercado en el vestuario del equipo blanco terminó con la asistencia médica para Federico Valverde 

Por

Jeferson Palacin
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 09:31 am
Real Madrid: Caos en el vestuario con Valverde en el hospital
Aurélien Tchouaméni & Federico Valverde - Real Madrid - AP Photo/Manu Fernandez
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Real Madrid vive uno de sus peores momentos institucionales a horas del Clásico. El equipo no parece tener solo problemas deportivos, la convivencia en la plantilla ha sido un verdadero caos. En el vestuario hubo problemas graves que terminaron con Federico Valverde en el hospital.

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Hace un par de días hubo un incidente entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. En primera instancia la situación parecía no haber pasado de una entrada peligrosa en los entrenamientos. Algunas palabras y empujones, sin embargo, parece que todo escaló un par de días después.

En las últimas horas se conoció que hubo otro problema calificado como muy grave ente ValverdeTchouaméni; el tema terminó con el uruguayo asistiendo al hospital. Una situación que la directiva del Madrid quiere solucionar cuanto antes para evitar males mayores.
 

Real Madrid: gabinete de crisis en la peor temporada del club

Real Madrid ha tenido malas temporadas en muchas épocas, pero lo que está pasando en la campaña 2025-26 será recordado. Un equipo que nunca tuvo una identidad clara de juego, perdieron todas las competiciones y el vestuario está totalmente roto con problemas entre compañeros. 

Sin duda alguna es la peor temporada en la historia reciente del club. En ese contexto, la directiva aplicó un gabinete de crisis para solucionar el problema entre Federico Valverde Aurélien Tchouaméni. José Ángel Sánchez (director general) se presentó en Valdebebas para hacer frente al problema.

La idea es clara, poner fina los problemas en un vestuario que está dividido, incluso con el entrenador (Arbeloa). Aunque no se descarta que hayan decisiones contundentes al finalizar la temporada. En uno de los peores años deportivos del equipo, esta escalada de peleas y tensión sobran.

Próximos juegos del Real Madrid

  • Vs Barcelona | visitante | Jornada 35 - LaLiga | 10-05-26
  • Vs Real Oviedo | local | Jornada 36 - LaLiga | 14-05-26
  • Vs Sevilla | visitante | Jornada 37 - LaLiga | 17-05-26
  • Vs Athletic Club | visitante | Jornada 38 | 24-05-26

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