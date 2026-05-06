Real Madrid: Florentino Pérez y su contundente decisión para el Clásico

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Florentino Pérez es el presidente de fútbol más importante de la actualidad. El mandamás del Real Madrid tiene varios frentes abiertos a nivel de peleas incluso en los juzgados para defender al club. En esa línea, habría tomado una decisión clara y contundente para el Clásico del fin de semana.

Según información de Josep Pedrerol (El Chiringuito), el presidente del equipo blanco habría tomado la decisión de no asistir al Clásico del próximo 10 de mayo. Pedrerol resaltó en su programa: "El plan claro es no viajar a Barcelona por Florentino como confirman las fuentes".

FC Barcelona con victoria o empate sellarían el título de liga 2025-26. Sin embargo, según Pedrerol, el dirigente blanco no tiene intensiones de ver a su máximo rival ser campeón en ese momento. Con esa idea clara, para que no el presidente merengue no viajar a Can Barca.

Barcelona vs Real Madrid: ¿Qué esperar en el próximo Clásico del fútbol español?

FC Barcelona llega al Spotify Camp Nou con la posibilidad matemática de proclamarse campeón de LaLiga. Necesita puntuar ante su eterno rival, para coronarse; con una ventaja de 11 unidades sobre los blancos, incluso perdiendo serán campeones en las próximas jornadas.

Bajo esta premisa, se espera que el conjunto local adopte una postura conservadora para evitar riesgos innecesarios frente a la contra merengue. No significa que los de Hansi Flick no van a atacar a su rival, al contrario, lo harán, pero sin dejar espacios para la contra del Madrid.

Por el contrario, el equipo de Álvaro Arbeloa está obligado a buscar el triunfo para evitar el alirón culé en esta jornada 35. Esta necesidad de victoria forzará al Real Madrid a adelantar líneas y dejar espacios que pueden ser contraproducentes en un duelo de alto impacto.

Historial entre Barcelona vs Real Madrid

En el Camp Nou o Montjuic el FC Barcelona tiene 123 encuentros contra el Real Madrid. Los catalanes registran 64 victorias, 26 empates y 33 derrotas en el Clásico del fútbol español. Los de Hansi Flick han ganado 2 de sus últimos 5 Clásicos en casa contra el Madrid.

Últimos 5 Clásicos en casa para el Barca: