Di María se confiesa sobre la actitud de Mourinho en su etapa con el Real Madrid

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Ángel Di María ha revelado detalles inéditos sobre la convivencia en el vestuario del Real Madrid durante la era de José Mourinho.

El "Fideo", en declaraciones para TYC Sports, revivió la intensidad con la que el técnico portugués gestionaba a un grupo plagado de estrellas, dejando una anécdota que ilustra el carácter indomable del entrenador del Benfica.

El día que Mou señaló a CR7

Di María recordó un episodio específico de alta tensión entre Mourinho y la máxima figura del equipo en aquel entonces, Cristiano Ronaldo. Según el argentino, a "Mou" no le temblaba el pulso a la hora de cuestionar incluso al jugador más determinante del equipo.

"Una vez Mourinho se peleó con Cristiano en el vestuario. Le dijo que no corría y que todos corrían para él. No le importa nada", confesó.

Estas palabras confirman la política de "tolerancia cero" que el técnico aplicaba, donde el esfuerzo colectivo estaba por encima de cualquier estatus individual, una filosofía que generó tanto éxitos como roces internos inolvidables.

"No le importaba a quién insultar"

El actual jugador de Rosario Central no ocultó su asombro por la personalidad del estratega luso, aunque aclaró que su relación personal con él siempre fue positiva.

"Mou está loco, pero mal. Conmigo siempre fue buena gente. Empezaba a insultar en el vestuario y no le importaba a quién", sentenció el extremo.

Estas declaraciones han cobrado una relevancia especial en el contexto actual del Real Madrid. Con una plantilla que cuenta con figuras de la talla de Vinícius Jr., Jude Bellingham y Kylian Mbappé, muchos aficionados y analistas han comenzado a debatir si ese perfil de liderazgo autoritario es lo que necesitan actualmente.