¿Kylian Mbappé podrá jugar el Clásico contra Barcelona?

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El cuerpo técnico liderado por Álvaro Arbeloa encara las horas previas al Clásico frente al FC Barcelona con una incógnita de dimensiones mayúsculas, la disponibilidad de Kylian Mbappé.

La sesión de entrenamiento de este miércoles no ha servido para despejar las dudas, sino para acrecentarlas. El francés apenas ha podido realizar trabajo de recuperación, limitando su actividad al gimnasio y a la piscina, sin llegar a pisar el césped junto al resto de sus compañeros.

Esta ausencia de impacto y de carrera continua ha obligado a los servicios médicos y al staff técnico a aplazar la prueba definitiva de esfuerzo que estaba prevista para hoy.

Rompecabezas para Arbeloa

Álvaro Arbeloa y su equipo de trabajo se encuentran ante su mayor desafío táctico de la temporada. La planificación del encuentro en el Camp Nou depende directamente de la evolución del "10" blanco.

A esta hora, el Real Madrid no puede asegurar la presencia de su máxima referencia ofensiva en el once titular, ni siquiera su entrada en la convocatoria.

El cuerpo técnico sabe que el Clásico exige un despliegue físico del 100%, y las sensaciones actuales de Kylian Mbappé no permiten garantizar que pueda alcanzar ese nivel para el pitido inicial.

Próximas horas decisivas

Mañana jueves será el día clave. Se espera que el delantero francés intente realizar una parte de la sesión con el grupo para comprobar si las molestias han remitido.

Si el aplazamiento de la prueba de hoy ha sido por simple precaución o por una falta de mejoría real, es algo que solo se conocerá cuando Kylian intente calzarse las botas de nuevo.

El Real Madrid viaja a Barcelona con la liga en juego y la sombra de la duda proyectándose sobre su gran estrella. La presencia del ex PSG en el Camp Nou es, ahora mismo, una moneda al aire.