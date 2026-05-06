Álvaro Carreras confirma "candelero" en el Real Madrid

El Real Madrid se convierte en una verdadero novela sobre el final de la presente temporada, donde la situación se vuelve más crítica en cada capítulo. En esta oportunidad, una figura merengue ha salido a defenderse de comentarios y aclara sobre incidente con un compañero.
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Álvaro Carreras rompió el silencio durante la madrugada al publicar un comunicado en su cuenta de Instagram, donde salió al paso de las recientes versiones que circularon sobre su comportamiento dentro del vestuario. El defensor negó categóricamente “ciertas insinuaciones y comentarios” que, según explicó, no se ajustan a la realidad, dejando claro que la información difundida no refleja lo ocurrido.
En su mensaje, Álvaro Carreras hizo referencia específica a un supuesto incidente con un compañero de equipo, asegurando que se trató de una situación aislada, sin mayor trascendencia, y que además ya quedó completamente resuelta. Con ello, el jugador buscó poner fin a cualquier tipo de especulación que pudiera afectar el ambiente interno del club.
Comunicado de Álvaro Carreras
“En los últimos días, han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad.
Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa.
Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena", mencionó el lateral en sus redes sociales.