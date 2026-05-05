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Barcelona y Real Madrid tienen estos retos esta semana

El Barcelona y el Real Madrid jugarán esta semana por Meridiano Televisión

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Meridiano

Martes, 05 de mayo de 2026 a las 10:55 am
Barcelona y Real Madrid tienen estos retos esta semana
Real Madrid / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

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Semana 30/34

SÁBADO 9 DE MAYO BARCELONA VS SAN PABLO BURGOS / INICIO 12:00 P.M. 
DOMINGO 10 DE MAYO REAL MADRID VS RIO BREOGAN / INICIO 11:00 A.M. 

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