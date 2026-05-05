Barcelona y Real Madrid tienen estos retos esta semana

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Por Andrea Matos Viveiros

A solo cuatro semanas de finalizar la ronda regular del baloncesto español, estos son los enfrentamientos que verás el fin de semana por Meridiano Televisión. Míralos en vivo, gratis en señal abierta y streaming meridiano.net/meridianotv. O, en HD, por las plataformas de Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Semana 30/34

SÁBADO 9 DE MAYO BARCELONA VS SAN PABLO BURGOS / INICIO 12:00 P.M.

DOMINGO 10 DE MAYO REAL MADRID VS RIO BREOGAN / INICIO 11:00 A.M.

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