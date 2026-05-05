NBA: Víctor Wembanyama estremece la Postemporada con récord inédito

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Víctor Wembanyama volvió a demostrar por qué es una de las grandes sensaciones de la NBA al firmar una actuación histórica en Postemporada, donde arrancó en su mejor versión contra Minnesota Timberwolves en el primer compromiso de las semifinales de conferencias desde el AT&T Center.

Aunque no pudo evitar el revés de San Antonio Spurs, El pívot francés registró 12 tapones en un solo partido, estableciendo una nueva marca para la mayor cantidad de bloqueos en un encuentro de playoffs desde que la liga comenzó a contabilizar oficialmente esa estadística en la temporada 1973-74.

Con esa cifra, Wembanyama rompió un empate histórico que mantenían tres leyendas con 10 tapones: Hakeem Olajuwon, quien logró la marca el 29 de abril de 1990; Mark Eaton, que lo hizo el 26 de abril de 1985; y Andrew Bynum, quien igualó el registro el 29 de abril de 2012. Ahora, el joven fenómeno europeo se queda en solitario en la cima de esta exclusiva lista.

Víctor Wembanyama deja huella en la Postemporada de la NBA

A sus 22 años, Wembanyama sigue escribiendo capítulos impresionantes en su corta carrera y confirmando su condición de jugador generacional. Más allá de los puntos o rebotes, su dominio defensivo está cambiando partidos y marcando una era, con una capacidad para proteger el aro que ya lo coloca junto a los nombres más importantes en la historia de la liga.

Su presentación contra Minnesota no solo demuestra el brillante accionar que ha tenido en la vigente campaña, donde se posiciona como uno de los grandes aspirantes al MVP, sino que deja en evidencia que está llamado a dominar la NBA en los próximos años.