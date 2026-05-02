La NBA registra sus niveles de audiencia más altos en más de tres décadas

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El baloncesto profesional en Norteamérica no solo está ofreciendo drama en la cancha con series extendidas al máximo, sino que está ganando la batalla por la atención del público en un ecosistema de medios cada vez más fragmentado. Según datos oficiales de la liga, los primeros 29 teletransmisiones de estos playoffs han promediado 3.91 millones de televidentes, superando cualquier registro similar desde 1993.

El factor "Broadcast" y el Streaming

Una de las claves de este resurgimiento ha sido el retorno de los partidos de temporada y playoffs a la televisión abierta de forma más agresiva. El nuevo acuerdo con NBC ha permitido que juegos en días de semana lleguen a una audiencia nacional sin necesidad de cable tradicional. Un ejemplo claro fue el Juego 4 entre Detroit Pistons y Orlando Magic, que atrajo a 5.42 millones de espectadores a través de NBC y Peacock, convirtiéndose en el partido de cuarta posición en primera ronda más visto de la historia en un día laboral.

Además, la incorporación de Amazon Prime Video ha captado a un sector demográfico más joven, con paneles de análisis que incluyen a figuras como Dirk Nowitzki y Steve Nash, refrescando la oferta de contenido digital.

Cifras comparativas y crecimiento

El crecimiento no es casualidad; es la culminación de una tendencia que comenzó en la temporada regular:

Crecimiento anual: El promedio actual representa un aumento significativo respecto a los 3.61 millones de espectadores registrados en el mismo periodo del año pasado.

El promedio actual representa un aumento significativo respecto a los 3.61 millones de espectadores registrados en el mismo periodo del año pasado. Retención de usuarios: El sector de streaming ha visto un mínimo histórico en la tasa de cancelación ( churn ) de apenas 1.5%, lo que indica que los suscriptores están manteniendo sus servicios específicamente para seguir la postemporada.

Referencia histórica: Para encontrar números superiores, hay que remontarse a la temporada 1992-93, cuando la liga gozaba del pico de popularidad global de los Chicago Bulls.

A nivel individual, el interés digital también ha alcanzado niveles récord. Jugadores como LeBron James y el joven prodigio Victor Wembanyama lideran las visualizaciones en plataformas sociales, sirviendo como motores que atraen al público hacia las transmisiones en vivo.

Con tres series de primera ronda llegando a un Juego 7 (la segunda mayor cantidad desde 2003), los analistas predicen que estas cifras seguirán subiendo a medida que se acerquen las Finales de Conferencia. La NBA ha demostrado que, al diversificar sus plataformas y apostar por la accesibilidad, su "producto" es más fuerte que nunca.