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NBA: Estos son los juegos para la jornada de este lunes 4 de mayo

Dos series abren la segunda ronda de la Postemporada tanto en la Conferencia Este como en el Oeste.

Por

Humberto Mendoza
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 11:13 am
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La postemporada de la NBA sube de intensidad este lunes 4 de mayo con el arranque de dos series de semifinales de conferencia. En el Este, New York Knicks recibe a los Philadelphia 76ers en un duelo que promete mucha intensidad desde el salto inicial.

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Los neoyorquinos llegan con la confianza de haber superado una primera ronda sólida y con figuras como Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns marcando diferencias, mientras que Philadelphia aterriza motivado tras eliminar a Boston en una serie muy exigente, liderado por Joel Embiid y Tyrese Maxey. La localía y la profundidad de plantilla podrían darle una ligera ventaja a Nueva York.

En la Conferencia Oeste, los Minnesota Timberwolves se medirán ante San Antonio Spurs en una serie llena de juventud, talento y defensa. Los de Minneapolis llega tras superar una eliminatoria muy física, aunque con algunas dudas físicas alrededor de Anthony Edwards. Del otro lado, los tejanos contará con el liderazgo de Víctor Wembanyama, quien apunta a ser una de las piezas más determinantes de estos playoffs. El duelo en la pintura y el control del ritmo podrían definir el primer encuentro.

Juegos para hoy en la NBA: 4 DE MAYO

  • Phildelpahia Sixers vs New York Knicks
  • Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs

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