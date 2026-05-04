NBA: Estos son los juegos para la jornada de este lunes 4 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada de la NBA sube de intensidad este lunes 4 de mayo con el arranque de dos series de semifinales de conferencia. En el Este, New York Knicks recibe a los Philadelphia 76ers en un duelo que promete mucha intensidad desde el salto inicial.

Los neoyorquinos llegan con la confianza de haber superado una primera ronda sólida y con figuras como Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns marcando diferencias, mientras que Philadelphia aterriza motivado tras eliminar a Boston en una serie muy exigente, liderado por Joel Embiid y Tyrese Maxey. La localía y la profundidad de plantilla podrían darle una ligera ventaja a Nueva York.

En la Conferencia Oeste, los Minnesota Timberwolves se medirán ante San Antonio Spurs en una serie llena de juventud, talento y defensa. Los de Minneapolis llega tras superar una eliminatoria muy física, aunque con algunas dudas físicas alrededor de Anthony Edwards. Del otro lado, los tejanos contará con el liderazgo de Víctor Wembanyama, quien apunta a ser una de las piezas más determinantes de estos playoffs. El duelo en la pintura y el control del ritmo podrían definir el primer encuentro.

Juegos para hoy en la NBA: 4 DE MAYO