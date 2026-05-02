La primera ronda de la NBA define sus últimos invitados en tres decisivos "Juego 7"

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La postemporada de la NBA ha alcanzado un punto de ebullición. Tras semanas de intensos duelos, la primera ronda de 2026 pasará a los libros de historia no solo por el nivel de juego, sino por la frecuencia de sus desenlaces al borde del abismo. Tres series se definirán en un séptimo partido, una anomalía estadística que subraya la competitividad actual de la liga.

Desde que la NBA estandarizó todas sus rondas de playoffs al mejor de siete encuentros en 2003, llegar a tres "Juegos 7" en la primera fase ha sido un suceso poco común. Históricamente, la marca máxima se estableció en 2014 con cinco duelos de vida o muerte. Lo ocurrido este año se posiciona como el segundo registro más alto del siglo, igualando la intensidad de campañas legendarias.Los protagonistas del "Todo o Nada"

Las tres llaves que han mantenido a los aficionados en vilo representan choques generacionales y duelos de estilos:

Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers: La serie más dramática hasta el momento. Philadelphia logró forzar este séptimo juego tras estar en desventaja de 3-1, ganando los últimos dos encuentros de forma convincente. El duelo definitivo se disputará hoy, 2 de mayo, en el TD Garden.

Orlando Magic vs. Detroit Pistons: Un enfrentamiento entre la juventud emergente del Magic y la resiliencia de los Pistons. Tras intercambiar victorias locales, la serie regresa a Detroit el domingo 3 de mayo para decidir quién avanza a las Semifinales del Este.

Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors: Una batalla táctica que ha exigido el máximo de Donovan Mitchell y Scottie Barnes. Cleveland buscará sellar su pase en casa este domingo en el Rocket Arena.

El factor localía bajo la lupa

Históricamente, los equipos locales han dominado los séptimos juegos con un récord de 34-10 entre 2003 y 2016. Sin embargo, la tendencia ha cambiado recientemente; entre 2017 y 2023, los equipos visitantes han ganado 12 de 22 enfrentamientos definitivos. Con este panorama, Boston, Detroit y Cleveland no tienen asegurado el éxito a pesar de cerrar en sus propios feudos.

El ganador de cada una de estas llaves no solo obtendrá el pase a las Semifinales de Conferencia, sino que cargará con el impulso anímico de haber sobrevivido a la instancia más exigente del baloncesto profesional.