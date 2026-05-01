Milagro en Minneapolis: Los Timberwolves firman una gesta histórica sin sus estrellas

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En el deporte profesional, existen victorias que definen temporadas y otras que desafían las leyes de la lógica estadística. Lo ocurrido en el partido definitivo entre los Minnesota Timberwolves y los Denver Nuggets pertenece a la segunda categoría. En una exhibición de resiliencia y profundidad de plantilla, los Wolves sellaron su pase de ronda en un escenario que parecía destinado al fracaso.

La previa del encuentro fue desoladora para la afición local. El equipo médico confirmó que Minnesota saltaría a la duela sin tres de sus pilares ofensivos más importantes en esta postemporada: Ayo Dosunmu (líder anotador de la serie con 21.8 puntos por partido), la superestrella Anthony Edwards (18.5) y el especialista perimetral Donte DiVincenzo (10.8).

La magnitud de la victoria trasciende el marcador. Según las bases de datos históricas de la liga, los Timberwolves se han convertido en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar un partido de Playoffs sufriendo la baja simultánea de tres o más jugadores que promediaban al menos 10 puntos por partido durante esa serie específica.

Nunca antes un grupo de "repartidores" y jugadores de rol había logrado compensar un vacío de tal calibre —más de 50 puntos combinados por noche— en un duelo de eliminación.

"Dijeron que no teníamos oportunidad sin 'Ant' (Edwards) y Ayo", comentó un exhausto Rudy Gobert al finalizar el choque. "Pero este equipo tiene alma. Hoy no jugamos con nombres, jugamos con un escudo".

La rebelión de la segunda unidad

Sin sus referentes en el perímetro, el planteamiento del técnico se volcó hacia la defensa física y la distribución coral del balón. La ausencia de Edwards obligó a otros jugadores a dar un paso al frente en la generación de juego, mientras que la falta del acierto exterior de DiVincenzo y Dosunmu fue suplida con una agresividad inusitada en la pintura.

Los Nuggets, que contaban con su arsenal completo, se vieron superados por un equipo que, sobre el papel, carecía del talento individual suficiente para competir. La narrativa de la serie cambió drásticamente: de ser un duelo de estrellas, pasó a ser un testimonio de la cultura de equipo de Minnesota.

Este triunfo no solo elimina a un rival directo por el anillo, sino que envía un mensaje de advertencia al resto de la liga. Si Minnesota es capaz de reescribir los libros de récords en condiciones tan adversas, su techo con la plantilla completa parece no tener límites.

La historia de los Playoffs suele escribirse con las actuaciones heroicas de las superestrellas; sin embargo, esta noche en Minneapolis, la historia se escribió con el esfuerzo de los que habitualmente quedan en la sombra, logrando lo que nadie había conseguido en casi ocho décadas de baloncesto profesional.