NBA: Raptors derrotan con sufrimiento a Cavaliers para forzar el séptimo juego

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Emociones a granel se vivieron durante el juego 6 que protagonizaron, este viernes, Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers por los playoffs de la NBA. El marcador final señaló un 112 a 110 favorable al elenco canadiense, que se encargó de nivelar la serie y forzar el séptimo juego.

Toronto se gozó un triple milagroso

El primer cuarto no dejó respiro para nadie. Y es que el ida y vuelta fue constante, al punto que ambos quintetos estuvieron muy acertados de cara al canasto para cerrar las cosas con igualdad de 32 puntos por lado.

Ya en el segundo parcial, la balanza se inclinó más hacia los Raptors. En esta ocasión sacaron a relucir su mejor versión defensiva para mantener a raya a sus rivales, algo que les permitió tomar ventaja tras ganar 29-19.

Si bien el tercero volvió a estar reñido, con apenas un punto de diferencia (30-31) en favor de los canadienses, el último cuarto fue un dominio total de los Cavaliers. El equipo tuvo la capacidad de descontar la enorme diferencia y triunfar por 23-12, con un par de puntos de Evan Mobley, a escasos 10 segundos, para forzar el tiempo extra.

Una vez allí, ambos conjuntos trataron de jugar con precisión, pero justo eso fue de lo que carecieron. Con unos Cavaliers saboreando la clasificación con un punto de ventaja, RJ Barret se puso la capa de héroe en la última jugada y con un tiro de larga distancia dictó sentencia en favor de los Raptors.

Mejores anotadores de Toronto Raptors

Scottie Barnes | 25 puntos | 7 rebotes | 14 asistencias

RJ Barrett | 24 puntos | 9 rebotes | 3 asistencias

Ja'Kobe Walter | 24 puntos | 5 rebotes

Mejores anotadores de Cleveland Cavaliers