NBA Playoffs: 76ers impusieron ritmo y dejan la serie en jaque

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La serie de playoffs más electrizante del Este llega al límite, luego que los Philadelphia 76ers hicieron valer su casa, el Xfinity Mobile Arena, al vencer por marcador de 106-93 a los Boston Celtics este jueves 30 de abril y así forzar un séptimo y definitivo partido.

Lo que parecía una clasificación inminente para Boston tras liderar la serie 3-1, se ha convertido en una pesadilla que se resolverá el próximo sábado en el TD Garden.

Los Celtics resistieron en la primera mitad, pero los Sixers impusieron su ritmo físico para irse al descanso con ventaja de 58-49. Un parcial demoledor de 24-14 en el tercer periodo terminó por sepultar las esperanzas de Boston, que solo encontró en Jaylen Brown (18 puntos) una respuesta consistente, mientras que el español Hugo González volvió a quedarse fuera de la rotación de Joe Mazzulla.

Tyrese Maxey toma el mando

Con la temporada en juego, Tyrese Maxey se vistió de héroe. El base firmó una actuación dominante de 30 puntos y 5 asistencias, liderando una ofensiva que superó en agresividad a los de verde desde el segundo cuarto. Maxey estuvo escoltado por un Paul George estelar, quien anotó 23 puntos (10 de ellos en un tercer cuarto definitivo), y por un Joel Embiid que, pese a no ser el máximo anotador, rozó el triple-doble con 19 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.

Alarma por Jayson Tatum

Más allá de la derrota, la preocupación en Boston es total. Su máxima estrella, Jayson Tatum, tuvo que abandonar el encuentro en el tercer cuarto por molestias en la pantorrilla izquierda. Tatum, que ya venía de una larga recuperación tras una lesión en el Aquiles, dejó el partido con 17 puntos y 11 rebotes. Su disponibilidad para el Juego 7 es la gran incógnita que marcará el destino de los Celtics.

El ganador del duelo del sábado avanzará a las semifinales de conferencia donde se medirán los New York Knicks, quienes despacharon este jueves a los Atlanta Hawks.