¡El "Expreso Azul" busca imponer su ritmo! Vive un fin de semana decisivo en la SPB

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La pasión del baloncesto venezolano se traslada este fin de semana a la ciudad de Valencia, donde el mítico Trotamundos de Carabobo se prepara para defender su feudo y demostrar que tiene la potencia necesaria para descarrilar a cualquier rival. En una jornada donde los reflectores siguen sobre el reciente MVP de la novena semana, Luis Montero, el "Expreso Azul" asume el reto de brindar un espectáculo de altura a su fiel fanaticada, reafirmando su jerarquía en la temporada 2026 de la SPB.

El "Expreso Azul" a toda marcha

Trotamundos de Carabobo llega a este fin de semana con la misión de consolidar su posición en la tabla. Tras una semana de ajustes estratégicos, el equipo valenciano buscará imponer su jerarquía y la profundidad de su banca para frenar las aspiraciones de sus rivales directos. La mirada está puesta en su núcleo de jugadores criollos e importados, quienes deberán mostrar su mejor versión en los duelos que se avecinan.

Agenda de encuentros: Fin de semana de infarto (2 y 3 de mayo)

Prepara tu itinerario para no perderte ni un segundo de la acción:

Sábado 02/05: Trotamundos de Carabobo vs. Centauros de Guayana: El "Expreso Azul" recibe en el Fórum de Valencia a un equipo de Centauros que llega con hambre de victoria. Un duelo vital para las aspiraciones de ambos en la clasificación. Cocodrilos de Caracas vs. Pioneros del Ávila: El Clásico Capitalino en el PNU. Piratas de La Guaira vs. Diablos de Miranda: Acción en el litoral central.

Domingo 03/05: Marinos de Oriente vs. Gladiadores de Anzoátegui: La eterna rivalidad oriental en su máximo esplendor. Brillantes del Zulia vs. Gaiteros del Zulia: El orgullo zuliano en juego en el "Clásico del Lago".



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Ya sea que estés apoyando a Trotamundos en Valencia o a los "saurios" en Caracas, tu experiencia en el gimnasio será mucho más fluida gracias a Biopago. En un deporte donde cada posesión cuenta, Biopago te permite gestionar tus pagos con la rapidez de un pase de anotación:

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