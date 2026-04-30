Balde de agua fría para Houston: Durant se perderá el juego 6

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La euforia que se vivía en Houston tras ganar dos partidos consecutivos y poner la serie 3-2 se ha visto frenada en seco. Los Rockets, que soñaban con emular su resistencia de 2013, deberán afrontar el Juego 6 en el Toyota Center sin Kevin Durant. Los servicios médicos de la franquicia confirmaron que el jugador sufre una contusión ósea en el tobillo izquierdo (bone bruise), una lesión que requiere reposo inmediato.

Esta baja supone un golpe sísmico para el esquema de Ime Udoka. Durant no solo es el máximo anotador del equipo, sino el ancla psicológica en momentos de alta tensión. Sin su presencia, la responsabilidad de evitar la eliminación recaerá totalmente sobre los hombros de Alperen Şengün y Jabari Smith Jr.

El muro de los Lakers se hace más alto

Para los Los Ángeles Lakers, esta noticia es la invitación definitiva para cerrar la serie. Tras desperdiciar una ventaja de 3-0, el equipo de LeBron James había mostrado fisuras defensivas y falta de puntería en los cierres de partido. Sin embargo, la ausencia de Durant les permite concentrar toda su atención defensiva en asfixiar la pintura y limitar el juego de creación de los Rockets.

La estadística ahora juega más que nunca a favor de los californianos:

Sin el factor KD: Los Rockets pierden a un jugador que promediaba más de 35 minutos de juego en esta postemporada.

Oportunidad de oro: Los Lakers buscan evitar el desgaste de un Juego 7 y cerrar la clasificación mañana mismo en Texas.

Houston ante el "más difícil todavía"

La historia de los Rockets en Playoffs está llena de actos de rebeldía, pero luchar contra un déficit de 3-0 y hacerlo ahora sin tu superestrella roza lo imposible. En 2013, los Rockets forzaron un sexto partido contra OKC pero acabaron sucumbiendo; este viernes, el Toyota Center deberá convertirse en una caldera para suplir los puntos y el liderazgo que Durant deja en la enfermería.

El destino de la serie pende de un hilo. Houston necesita un héroe inesperado para que el sueño de la remontada no termine en una triste noche de "lo que pudo ser".