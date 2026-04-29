NBA: Condena para el exvicepresidente de los Hawks por desvío de fondos millonarios

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Lester T. Jones Jr., quien fuera una figura clave en la estructura financiera de los Atlanta Hawks, ha sido sentenciado a tres años y cinco meses de prisión. Las autoridades federales confirmaron el miércoles que el exejecutivo es responsable de malversar aproximadamente 3.7 millones de dólares pertenecientes a la franquicia de la NBA.

Jones, de 46 años, se declaró culpable de fraude electrónico en diciembre pasado, tras admitir que utilizó su posición de alto rango para orquestar un esquema de enriquecimiento ilícito basado en reembolsos ficticios y el uso indebido de recursos institucionales.

Un esquema de vida de lujo a costa del equipo

Durante su gestión, que comenzó en marzo de 2016 y se extendió hasta junio de 2025, Jones escaló posiciones hasta convertirse en vicepresidente sénior de finanzas. En este rol, tenía control absoluto sobre las tarjetas de crédito corporativas de American Express y el sistema electrónico de gastos.

Según los fiscales federales, el exejecutivo utilizó este poder para financiar un estilo de vida extravagante. Entre los gastos personales detectados por la investigación destacan:

Joyas y relojes: Un anillo de diamantes valorado en más de 115,000 dólares y relojes de la marca Omega por casi 22,000 dólares.

Viajes exóticos: Alrededor de 80,000 dólares destinados a vacaciones en las Bahamas y Tailandia.

Moda y eventos: Casi 100,000 dólares en compras en Saks Fifth Avenue y más de 160,000 dólares en entradas para conciertos y eventos deportivos.

El fin del "trabajo de sus sueños"

El fiscal estadounidense Theodore S. Hertzberg fue contundente al describir la traición de confianza por parte del exempleado. "Jones convirtió el trabajo de sus sueños en una oportunidad para robar", afirmó Hertzberg, subrayando que el destino final para quienes abusan de la confianza empresarial es, inevitablemente, la prisión federal.

Por su parte, el FBI destacó la peligrosidad de las "amenazas internas". Marlo Graham, agente especial en Atlanta, señaló que aunque estos delitos pueden ser sofisticados, no son indetectables. El caso sirve como una advertencia para otras organizaciones sobre la importancia de los controles de auditoría interna.

Repercusiones para la franquicia

Aunque los Atlanta Hawks han optado por no emitir comentarios oficiales tras conocerse la sentencia, el caso ha puesto bajo la lupa los protocolos de supervisión financiera dentro de las grandes organizaciones deportivas. Jones no solo deberá cumplir su tiempo en prisión, sino que este fallo marca el cierre de una investigación que reveló cómo el fraude puede infiltrarse incluso en los niveles más altos de la administración ejecutiva.