El efecto Wembanyama: Un muro defensivo que evoca a las leyendas de los 90

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La postemporada de la NBA suele ser el escenario donde las estrellas se consagran, pero lo que Victor Wembanyama está haciendo en su debut en los playoffs trasciende la simple anotación. El joven maravilla de los Spurs ha invocado el espíritu defensivo de los grandes centros de la historia, logrando hitos estadísticos que habían permanecido dormidos por casi tres décadas.

Tras los pasos de "The Dream"

Con su actuación más reciente, Wembanyama se ha convertido en el primer jugador desde Hakeem Olajuwon en 1997 en registrar partidos consecutivos de playoffs con un doble-doble y al menos 6 tapones. Esta combinación de dominio en los tableros y protección del aro es una rareza que subraya su impacto total en ambos costados de la cancha, pero es en la defensa donde su figura se vuelve verdaderamente intimidante.

El impacto del francés no solo se mide por los tiros que bloquea, sino por los que altera. Las estadísticas avanzadas de la serie contra los Portland Trail Blazers revelan un dato demoledor: cuando Wembanyama fue el defensor primario, Portland apenas encestó 8 de 42 tiros punteados.

Ese paupérrimo 19% de efectividad demuestra que el simple hecho de ver los brazos extendidos de Victor altera la mecánica de tiro de los jugadores más experimentados de la liga. No es solo que los balones no entren; es que los rivales han dejado de intentar atacar el aro con convicción.

Una nueva era defensiva

Mientras la NBA moderna se ha caracterizado por el triple y el espaciado, Wembanyama está obligando a los analistas a mirar de nuevo hacia la pintura. Su capacidad para cubrir terreno y llegar a lanzamientos que parecen inalcanzables está redefiniendo lo que significa ser un "ancla defensiva" en 2026.

Si los Spurs logran avanzar en esta serie, no será solo por su ofensiva fluida, sino por haber construido una fortaleza alrededor de un jugador que, partido tras partido, demuestra que las comparaciones con los inmortales del Salón de la Fama no son prematuras, sino necesarias.