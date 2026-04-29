Diferentes estilos, misma grandeza: LeBron James se sincera sobre Michael Jordan

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LeBron James tiene algo muy claro: en el Olimpo del baloncesto hay espacio de sobra para él y para su ídolo de la infancia, Michael Jordan. A pesar de las décadas de debates entre fanáticos y analistas, la estrella de Los Angeles Lakers prefiere enfocarse en la coexistencia de sus legados en lugar de la confrontación directa.

"Nunca me he comparado con MJ porque nuestros estilos de juego son totalmente diferentes", confesó LeBron en una entrevista con Dave McMenamin de ESPN. "He sido alero y base toda mi vida; mi mentalidad siempre ha sido buscar el pase. Michael, en cambio, buscaba el tiro. No solo lo buscaba, lo ejecutaba con maestría".

Dos caminos distintos hacia la gloria

Para James, la distinción técnica es fundamental para entender por qué ambos pueden ser considerados los mejores sin necesidad de anular al otro. El "Rey" reconoce que, si bien su visión de juego y polivalencia pueden superar a las de Jordan en ciertos apartados, la eficiencia anotadora de "Su Majestad" era de otro planeta.

"Hay facetas en las que diría que mi juego es muy diferente e incluso mejor que el suyo, pero no se equivoquen: él era increíble. Los dos somos grandes jugadores de baloncesto", añadió con una mezcla de confianza y humildad.

El peso del número 23

James, quien actualmente disputa su temporada número 23 en la NBA (un hito de longevidad sin precedentes), aprovechó para reflexionar sobre el simbolismo detrás de su dorsal. A lo largo de su carrera, portar el mismo número que Jordan ha sido tanto un tributo como una responsabilidad. "Espero haberle hecho sentir orgulloso, al menos al llevar el número 23", expresó el jugador de 41 años.

Aunque Jordan mantiene la ventaja en anillos de campeonato con seis trofeos frente a los cuatro de LeBron, el historial de James brilla por su consistencia histórica. Con 21 selecciones al equipo All-NBA (superando las 11 de Jordan) y el récord histórico de 43,440 puntos en temporada regular, LeBron ha construido un caso sólido para ser considerado el jugador más completo de la historia.

La obsesión por el detalle y la voluntad de ganar

A pesar de haber forjado su propio camino, LeBron admite que gran parte de su éxito se debe al estudio minucioso de su predecesor. Durante su juventud, analizó cada movimiento de la estrella de los Chicago Bulls para intentar incorporarlo a su propio arsenal.

"Creo que soy un jugador único, al igual que lo fue MJ", comentó James. "Su tiro en suspensión de media distancia era increíble y su juego de poste era de élite. Pero, sobre todo, lo que todos queríamos imitar era su voluntad de ganar. Su determinación absoluta por la victoria es una cualidad que nos marcó a todos".

Con los Lakers buscando avanzar en la postemporada, el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos (GOAT) seguirá vivo. Sin embargo, para LeBron James, la respuesta es sencilla: la grandeza no es un pastel que deba dividirse, sino un territorio que ambos han conquistado con banderas diferentes.