NBA: Los Angeles Lakers reciben malas noticias sobre Luka Doncic

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Lakers han demostrado que también pueden ser competitivo sin la presencia de su máximo figura, Luka Doncic. La tropa de Hollywood se ha apoyado en LeBron James para estar a sola una victoria de escribir su nombre en las semifinales de conferencia en la presente Postemporada de la NBA.

La actualización sobre la lesión del esloveno no es alentadora para los fanáticos angelinos. Según reportó Shams Charania de ESPN, la recuperación del base es más lenta de lo esperado, lo que pone en duda su disponibilidad en el corto plazo durante estos playoffs. Incluso si el equipo logra avanzar de ronda, su regreso no sería inmediato.

De acuerdo con la información, si los Lakers superan a Houston Rockets y avanzan a la segunda ronda, existe una alta probabilidad de que Doncic se pierda al menos el inicio de esa serie. Charania explicó que no hay un calendario definido para su regreso, lo que genera incertidumbre dentro de la organización y entre los seguidores del equipo angelino.

Luka Doncic casi descartado para una posible segunda ronda

Aunque el entrenador JJ Redick señaló recientemente que el jugador ha comenzado a realizar más movimientos en la cancha, todavía no está en condiciones de intensificar su trabajo. Doncic aún no participa en ejercicios exigentes como uno contra uno, lo que confirma que su recuperación sigue en una etapa inicial y que su vuelta a la acción dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

Previo a lo que será el quinto duelo de la primera ronda contra Houston Rockets, los Lakers ya conocer a su próximo rival, si logran vencer a los tejanos, y se trato de los actuales campeones de la NBA, Oklahoma City Thunder, que barrieron en cuatro juegos a Phoenix Suns.