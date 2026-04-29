¿Habrá milagro en el Juego 5? Kevin Durant progresa, pero su regreso es una incógnita

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La supervivencia de los Houston Rockets en la postemporada pende de un hilo, y ese hilo parece estar atado al tobillo izquierdo de Kevin Durant. Aunque el veterano alero continúa mostrando avances en su recuperación, el panorama para el crucial Juego 5 contra Los Angeles Lakers luce poco alentador.

Este martes, mientras el resto de la plantilla afinaba detalles antes de volar hacia California, Durant se mantuvo al margen del entrenamiento grupal. Sin embargo, no estuvo inmóvil: se le vio trabajando intensamente en una cinta de correr antigravedad, un último recurso tecnológico para mantener el acondicionamiento físico sin castigar la articulación lesionada.

La postura de Ime Udoka

El entrenador en jefe de los Rockets, Ime Udoka, no quiso cerrar la puerta por completo, pero sus palabras destilaron el realismo de quien sabe que no puede forzar a una leyenda de 37 años. Al ser consultado sobre si Durant regresará tras perderse los dos últimos encuentros debido a un esguince y una contusión ósea, Udoka fue claro:

"Ya veremos. Es cuestión de ir día a día, partido a partido. Pero para jugar, tendrá que salir a la cancha y hacer cosas que hoy no pudo hacer. Está trabajando en su acondicionamiento, pero no participó en la práctica técnica".

El calvario físico de KD en la serie

La postemporada de Durant ha sido una montaña rusa de infortunios físicos. Hasta ahora, el balance es preocupante para las aspiraciones de Houston:

Juego 1: Ausente por una contusión en la rodilla derecha.

Juego 2: Su único regreso. Sumó 23 puntos en 41 minutos , pero terminó lastimándose el tobillo en los instantes finales de la derrota (101-94).

Juegos 3 y 4: Fuera por la lesión de tobillo.

A pesar de estar abajo 3-1 en la serie global, los Rockets demostraron una resiliencia inesperada en el cuarto partido, logrando una victoria de 115-96 sin su superestrella. Este triunfo evitó la eliminación inmediata, pero remontar dos partidos más en el Staples Center sin el "Slim Reaper" parece una odisea digna de película.

El peso de los minutos

Muchos analistas sugieren que las lesiones actuales de Durant son la consecuencia directa de una carga de trabajo extenuante. A sus 37 años, el histórico anotador fue el segundo jugador que más minutos acumuló en toda la NBA durante la fase regular (2,840 minutos).

En su primera campaña en Houston tras el mediático traspaso desde Phoenix, Durant ha cargado con el peso ofensivo del equipo, escalando hasta la quinta posición histórica de máximos anotadores. Sin embargo, esa intensidad parece haber pasado factura en el momento más inoportuno del año.

El futuro inmediato

Si Durant no logra saltar a la duela el miércoles por la noche, la responsabilidad recaerá nuevamente en el sistema colectivo de Udoka. Houston necesita ganar para devolver la serie a casa, pero enfrentar a los Lakers en Los Ángeles sin el quinto máximo anotador de la historia es, por decir lo menos, una apuesta de alto riesgo.