Adiós al "tanking": La NBA prepara una revolución en la lotería del draft

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La NBA está a punto de cambiar las reglas del juego en los despachos. El pasado martes, la liga avanzó en la propuesta de una lotería ampliada a 16 equipos, una medida diseñada con un objetivo quirúrgico: erradicar el tanking (la estrategia de perder partidos a propósito para obtener mejores posiciones en el draft).

Este nuevo modelo, denominado "Lotería 3-2-1", fue revisado por los gerentes generales y se espera que la Junta de Gobernadores lo ratifique el próximo mes. De aprobarse, el formato actual tendría su "último baile" este 10 de mayo, dando paso al nuevo sistema para la temporada 2027.

¿Cómo funciona el sistema 3-2-1?

El nombre del plan proviene de las probabilidades que recibe cada equipo según su desempeño. La estructura busca incentivar la competitividad incluso en los equipos que ya no aspiran al título.

Los tres equipos con los peores récords de la liga no recibirán tres boletos, sino que perderán uno como penalización, quedándose solo con dos. Con esto, la NBA busca que ser el "peor de la clase" deje de ser un negocio rentable.

Un boleto: Para los perdedores de los duelos de desempate entre el 7.º y 8.º clasificado de cada conferencia.

Para los perdedores de los duelos de desempate entre el 7.º y 8.º clasificado de cada conferencia. Dos boletos: Para los equipos que terminen en los puestos 9 y 10 al inicio del torneo Play-In .

Para los equipos que terminen en los puestos 9 y 10 al inicio del torneo . Tres boletos: Para los equipos que no clasifiquen ni a playoffs ni a la ronda preliminar.

Bajo el sistema vigente, los tres peores equipos (este año Washington, Indiana y Brooklyn) gozan de un 14% de probabilidades de obtener la selección número uno y tienen garantizado no caer más allá del séptimo puesto.

Con la propuesta 3-2-1, el panorama cambia drásticamente: Las probabilidades de los tres peores equipos para el primer pick caerían al 5,4%; Podrían caer hasta la duodécima posición en el orden del draft; Existe un 72% de probabilidad de que estos equipos queden fuera del Top 5.

Curiosamente, los equipos con mejores opciones de ganar la lotería serían aquellos siete clubes que no clasificaron a la postemporada pero que evitaron ser los tres peores de la liga, con un 8,1% de posibilidades cada uno.

La guerra de Adam Silver contra la "conducta perjudicial"

El comisionado de la NBA no ha ocultado su frustración ante la falta de integridad competitiva. En febrero, Silver señaló que los incentivos de la liga estaban "al revés" desde un punto de vista económico, premiando el mal rendimiento.

La liga ya ha comenzado a actuar con mano dura. Recientemente, el Utah Jazz fue multado con 500,000 dólares por dejar en el banquillo a sus mejores jugadores durante el último cuarto de dos partidos clave. Esta temporada se registró una "carrera hacia el abismo" sin precedentes: tras el parón del All-Star, cinco equipos registraron un porcentaje de victorias paupérrimo, inferior al 18% (0.180), una frecuencia de derrota nunca antes vista en la era moderna.

Salvaguardas y control disciplinario

La propuesta 3-2-1 no solo cambia las probabilidades, sino que introduce candados para evitar que un equipo monopolice el talento joven mediante derrotas sistemáticas:

Sin repeticiones: Ningún equipo podrá ganar la selección número uno dos años seguidos. Límite de talento: No se permitirán tres selecciones consecutivas dentro de los cinco primeros puestos. Adiós a las protecciones: Se prohibirían las protecciones en intercambios de jugadores para las selecciones entre los puestos 12 y 15. Poder disciplinario: La NBA tendría autoridad para reducir probabilidades o alterar posiciones en el draft si detecta intentos deliberados de dejarse perder.

De ser aprobado, este sistema funcionaría como un experimento con fecha de caducidad en el Draft de 2029, momento en el cual la Junta de Gobernadores decidirá si la competitividad ha regresado a las duelas o si se requieren ajustes adicionales.