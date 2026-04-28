¡Problemas de vestuario! Jugadores de Sixers protagonizan altercado durante entrenamiento

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El ambiente en las instalaciones de entrenamiento de los Philadelphia 76ers ha alcanzado un punto de ebullición esta mañana. Fuentes internas han confirmado que las figuras del equipo, Paul George y Tyrese Maxey, protagonizaron un fuerte altercado físico y verbal que obligó a sus compañeros y miembros del cuerpo técnico a intervenir para separarlos.

Los detalles del incidente

El suceso ocurrió durante la sesión matutina de preparación previa al próximo encuentro de la serie de playoffs. Lo que comenzó como una corrección táctica en medio de un ejercicio de cinco contra cinco, escaló rápidamente cuando George recriminó de manera airada la actitud de Maxey. La discusión subió de tono hasta que ambos jugadores tuvieron que ser apartados para evitar que la situación pasara a mayores, provocando la suspensión temporal de la práctica.

El origen del conflicto: El factor defensivo

Según informan testigos presenciales, el incidente no fue un hecho aislado, sino la culminación de una frustración creciente dentro del vestuario. El motivo principal del enfrentamiento fue la falta de esfuerzo defensivo de Tyrese Maxey a lo largo de la presente serie.

Paul George, reconocido por ser uno de los mejores defensores perimetrales de la liga y un veterano con múltiples apariciones en los mejores quintetos defensivos, ha expresado internamente su descontento con la permisividad de la joven estrella en el retroceso y en las marcas individuales. George considera que, para que el equipo tenga aspiraciones reales al campeonato, el compromiso en el lado defensivo de la pista debe ser innegociable, especialmente por parte de los jugadores con mayor volumen de minutos.

"La intensidad en la postemporada no perdona errores de actitud", comentó una fuente cercana al equipo. "Paul es un mentor, pero también es un competidor feroz. Siente que Tyrese tiene el talento para ser un jugador de élite en ambos lados de la cancha, pero que su falta de entrega atrás está costando puntos críticos en esta serie".

El reto para Nick Nurse

Este altercado pone al entrenador jefe, Nick Nurse, en una posición delicada. La gestión del ego de las estrellas y la cohesión del grupo son fundamentales cuando se está bajo la presión de una eliminatoria. Nurse, conocido por su mentalidad defensiva y su exigencia táctica, deberá decidir cómo canalizar esta tensión: si como una chispa que encienda la competitividad del equipo o como una grieta que amenace con romper la química del vestuario.

Hasta el momento, la organización no ha anunciado sanciones disciplinarias oficiales, aunque se espera que ambos jugadores mantengan una reunión privada con la gerencia y el cuerpo técnico antes del entrenamiento de mañana para limar asperezas.