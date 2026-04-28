NBA: Estos son los partidos para la jornada de este lunes 28 de abril

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La jornada de este martes 28 de abril en los playoffs de la NBA presenta partidos decisivos, comenzando con el duelo entre Boston Celtics y Philadelphia 76ers. Los bostonianos llega con ventaja de 3-1 en la serie y tiene la oportunidad de cerrar la eliminatoria desde el TD Garden.

En la Conferencia Oeste, San Antonio Spurs reciben a Portland Trail Blazers con ventaja de 3-1 en la serie. El conjunto texano, liderado por Víctor Wembanyama, ha mostrado dominio en los últimos encuentros y está a un paso de avanzar a la siguiente ronda. La franquicia de Oregón, por su parte, necesita reaccionar con urgencia y corregir sus problemas defensivos y pérdidas de balón si quiere extender la serie.

Por otro lado, el enfrentamiento entre New York Knicks y Atlanta Hawks es uno de los más parejos de la jornada, con la serie empatada 2-2. Este quinto juego es clave, ya que el ganador tomará una ventaja determinante en la eliminatoria. Nueva York llega con confianza tras un sólido rendimiento defensivo, mientras que el equipo de Georgia buscará responder con su juego rápido y ofensivo para inclinar la balanza a su favor.

Juegos para hoy en la NBA: 28 DE ABRIL