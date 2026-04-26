NBA: Anthony Edwards deja en jaque a Timberwolves en playoffs

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Anthony Edwards cayó mal en una jugada contra Nuggets en playoffs de la NBA. La máxima estrella de Minnesota Timberwolves evitó un daño estructural en los ligamentos pero estará de baja. Esta situación, deja en veremos las posibilidades del equipo de cara al campeonato.

Edwards deberá alejarse de las canchas por tiempo indefinido con un tiempo prudente de descansado. Seguidamente el escolta iniciará su rehabilitación y volver con el mejor estado de forma posible. Todo esto mientras Timberwolves intentan cerrar la serie frente a Denver.

La situación es crítica para el equipo tras el cuarto enfrentamiento. Además de la ausencia de Anthony, Minnesota perdió a Donte DiVincenzo por una rotura del tendón de Aquiles. Dos bajas sensibles que obligan a Chris Finch a reestructurar toda su rotación para continuar en playoffs.

Anthony Edwards: ¿Cómo lo reemplaza Minnesota Timberwolves?

La respuesta inmediata ante la baja de Anthony Edwards tiene nombre propio: Ayo Dosunmu. El escolta firmó una actuación histórica de 43 puntos en 42 minutos durante el último encuentro. Su capacidad para anotar desde el perímetro lo convierten en un líder ofensivo natural.

Además de Dosunmu, la rotación de Minnesota dependerá del aporte de Naz Reid, quien sumó 17 puntos y 9 rebotes desde el banco. Con la ausencia definitiva de DiVincenzo, Jaden McDaniels y Julius Randle deberán aumentar su volumen de juego para mantener la competitividad.

El esquema de Minnesota pasará por las manos de Mike Conley y la explosividad de Ayo. Aunque perder a una estrella es doloroso, la profundidad demostrada por este roster sugiere que tienen las piezas para cerrar la serie ante Denver Nuggets en la temporada.

Promedio de Anthony Edwards con Timberwolves en 2026