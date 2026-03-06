¿Se molestó con Curry? Anthony Edwards se pronuncia sobre no haber quedado en el quinteto titular del All Star Game

Suscríbete a nuestros canales

En un mundo deportivo a menudo marcado por la rivalidad competitiva y los debates sobre el estatus individual, las recientes declaraciones de Anthony Edwards, la joven estrella de los Minnesota Timberwolves, han servido como un recordatorio refrescante de la camaradería y el respeto que imperan entre las grandes figuras de la NBA.

Ante la reciente revelación de los quintetos titulares para el All-Star Game, donde Stephen Curry, la leyenda de los Golden State Warriors, fue seleccionado por encima de Edwards para ocupar uno de los puestos de honor, la reacción del jugador de Minnesota ha sido de una madurez ejemplar. Lejos de alimentar controversias sobre las votaciones o las decisiones de los entrenadores, Edwards ha cerrado filas con una de las figuras más influyentes en la historia del baloncesto.

“Es Steph Curry, hermano”

En declaraciones ante los medios de comunicación, Edwards fue cuestionado sobre si sentía algún tipo de frustración o menosprecio al quedar fuera de la titularidad en favor del base de San Francisco. Su respuesta fue contundente y despojada de cualquier ego:

"Realmente no importa, hermano. Es Steph Curry, hermano. El mejor base de todos los tiempos. No me molesta en absoluto", declaró el joven jugador, dejando claro que, para él, la jerarquía de Curry en la historia del deporte está por encima de cualquier reconocimiento individual de temporada.

Un gesto que define una nueva era

Las palabras de Edwards no solo han sido aplaudidas por los aficionados, sino que han resonado profundamente en los círculos de la liga. En una era donde las redes sociales suelen amplificar el descontento de las estrellas cuando no reciben los galardones esperados, la actitud de Edwards destaca por su humildad y su profundo conocimiento del juego.

Al reconocer a Curry como "el mejor base de todos los tiempos" (GOAT, por sus siglas en inglés), Edwards reafirma la importancia de los mentores y los referentes.

A pesar de que el escolta de los Timberwolves está atravesando una temporada de consagración, donde se ha consolidado como uno de los anotadores más eléctricos y efectivos de la NBA, su capacidad para anteponer el legado de un veterano frente a su propia ambición personal es una cualidad poco frecuente en atletas de su edad y calibre.

El respeto como pilar de la NBA

Este intercambio subraya una tendencia positiva en la liga: la transición generacional se está produciendo desde el reconocimiento y la admiración mutua. Mientras Curry continúa desafiando el paso del tiempo con actuaciones magistrales en el Chase Center, estrellas como Edwards, Victor Wembanyama o Shai Gilgeous-Alexander no solo aprenden de su juego, sino de su impacto cultural.

El All-Star Game, que históricamente ha sido un escenario de exhibición, se perfila este año como un espacio donde los veteranos y las nuevas promesas comparten un ecosistema de respeto profesional. La declaración de Edwards no es solo una frase ante los micrófonos; es el reconocimiento de que, antes que rivales, los jugadores de la NBA son parte de una historia compartida.