Anthony Edwards se rinde ante la grandeza de Stephen Curry

En la actual era de la NBA, donde los récords de triples se rompen con una frecuencia sin precedentes y el juego exterior se ha convertido en el lenguaje universal del baloncesto, la figura de Stephen Curry permanece, para muchos, como una entidad inalcanzable.

Así lo ha dejado claro Anthony Edwards, la joven superestrella de los Minnesota Timberwolves, quien en recientes declaraciones ha ofrecido una visión humilde y reveladora sobre la hazaña estadística del base de los Golden State Warriors.

La barrera de los 400 triples: ¿Un hito inalcanzable?

La conversación sobre quién será capaz de desafiar las marcas históricas de Curry es constante en los círculos del baloncesto profesional. Sin embargo, Edwards ha sido enfático al sugerir que las estadísticas de "El Chef" no deben ser vistas como una meta para el resto de la liga, sino como el testimonio de un talento único en la historia del deporte.

"Hombre, no creo que nadie quiera batir los récords de Steph. Es Steph Curry. No creo que nadie esté pensando: ‘Voy a meter 400 triples este año’. Nadie piensa así, solo Steph Curry", afirmó Edwards, distanciándose de la idea de competir contra el legado del cuatro veces campeón de la NBA.

Respeto entre leyendas y nueva generación

El respeto entre Edwards y Curry no es nuevo; ambos compartieron equipo durante los Juegos Olímpicos de París 2024, una experiencia que el joven escolta ha citado frecuentemente como una etapa fundamental en su desarrollo profesional. Para Edwards, presenciar de cerca la ética de trabajo y el movimiento sin balón de Curry ha transformado su propia comprensión del juego.

La humildad de Edwards al hablar de Curry subraya una dinámica especial en la liga: el reconocimiento de que existen talentos generacionales cuya influencia va más allá de los números.

Mientras Curry sigue expandiendo su propio récord —con más de 4,000 triples en su carrera profesional—, jugadores como Edwards prefieren enfocarse en su propio crecimiento, reconociendo que intentar replicar la maestría del base es una tarea que raya en lo imposible.