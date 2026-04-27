A un paso de la gloria: Wembanyama y los Spurs acarician las Semifinales del Oeste

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Lo que parecía un proceso de reconstrucción a largo plazo se ha convertido en una irrupción inmediata y dominante. Los San Antonio Spurs vencieron a los Trail Blazers en Portland para poner la serie en punto de mate, demostrando que Victor Wembanyama no solo es el futuro de la liga, sino un presente devastador que ya sabe ganar cuando la presión es máxima.

Dominio en territorio hostil

La victoria en el Moda Center consolidó la madurez de un equipo que, guiado por la envergadura y la inteligencia de "Wemby", supo silenciar a la grada de Oregon. Con el 3-1 a su favor, los Spurs tienen la oportunidad de cerrar la serie, un escenario ideal para un equipo que ha encontrado su mejor ritmo defensivo en el momento justo.

Un panorama despejado hacia las Finales

Más allá de su propia serie, los astros parecen alinearse. El cuadro del Oeste presenta un escenario que favorece ampliamente a San Antonio de cara a la siguiente ronda:

Minnesota Timberwolves en vilo: Aunque lideran su serie, la baja confirmada de su estrella Anthony Edwards por una lesión de rodilla cambia drásticamente el equilibrio de poder.

Denver Nuggets al límite: Atraviesan un desgaste físico extremo y para llegar a enfrentarse a los Spurs, deberán remontar la serie en la se encuentran 3-1.

Ver a un jugador en su año de novato (o liderando su primera experiencia en playoffs) alcanzar las Finales de Conferencia es un suceso estadísticamente improbable. Sin embargo, Wembanyama ha roto todos los moldes. Su capacidad para proteger el aro y generar ofensiva desde el perímetro ha forzado a los rivales a replantear sus esquemas, sin éxito aparente hasta ahora.

¿Qué esperar del cierre de serie?

Los Spurs tienen la misión de no dar vida a Portland en el Juego 5. La consigna es cerrar la eliminatoria lo antes posible para llegar con plenitud física a las Finales del Oeste, donde el ganador de la volcánica serie entre Minnesota y Denver les esperará.