Resurrección en Atlanta: Karl-Anthony Towns y los Knicks igualan la serie

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Después de sufrir dos derrotas dolorosas por apenas un punto de diferencia, los New York Knicks decidieron que no había margen para más finales de infarto. Este sábado por la noche, el equipo de Tom Thibodeau recuperó su identidad defensiva y fluidez ofensiva para arrollar a los Atlanta Hawks con un contundente 114-98, empatando la serie de primera ronda de la Conferencia Este a dos victorias por bando.

El triunfo no solo equilibra la balanza, sino que garantiza que la serie regresará al Madison Square Garden este martes para un Juego 5 que promete ser eléctrico.

Karl-Anthony Towns: Una noche para los libros de historia

El gran protagonista de la velada fue, sin duda, Karl-Anthony Towns. En su undécima temporada en la liga, el All-Star finalmente selló su primer triple-doble en postemporada, firmando una hoja de servicios de 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Con esta actuación, Towns entra en el Olimpo de la franquicia al convertirse en apenas el cuarto jugador en la historia de los Knicks en lograr un triple-doble en un partido de playoffs, uniéndose a nombres legendarios como Walt Frazier, Dick McGuire y el reciente referente Josh Hart. Su capacidad para distribuir el balón y dominar las pinturas fue el motor que Atlanta nunca pudo apagar.

Un bloque sólido y sin fisuras

Si bien Towns acaparó los reflectores, el éxito neoyorquino fue un esfuerzo coral. OG Anunoby fue el máximo anotador del encuentro con 22 unidades, castigando constantemente desde el perímetro y manteniendo su habitual rigor defensivo. Por su parte, Jalen Brunson manejó los hilos del partido con maestría, aportando 19 puntos y asegurando que la ofensiva nunca perdiera el ritmo.

El control de los Knicks fue absoluto desde el primer cuarto. Al llegar al descanso, la ventaja ya era de 24 puntos (68-44), una brecha que permitió a los visitantes gestionar sus esfuerzos durante la segunda mitad. La superioridad fue tal que, a falta de tres minutos para el cierre, ambos entrenadores retiraron a sus titulares, mientras los cánticos de "¡Vamos Knicks!" de la afición viajera resonaban en las gradas de Atlanta.

Atlanta busca respuestas ante el muro defensivo

Por el lado de los Hawks, la frustración fue evidente. CJ McCollum volvió a cargar con el peso ofensivo sumando 17 puntos, pero se encontró muy solo ante la asfixiante presión defensiva de Nueva York. Nickeil Alexander-Walker, recientemente galardonado como el Jugador de Mayor Progreso (MIP), aportó 15 puntos, mientras que el joven Dyson Daniels destacó en la lucha por los rebotes con 9 capturas.

Sin embargo, los Hawks no lograron encontrar la consistencia que mostraron en los dos partidos previos y ahora se ven obligados a buscar una victoria heroica en la "Meca del Béisbol y el Básquet" si quieren mantener vivas sus esperanzas de avanzar.

Lo que viene en la serie

Con el 2-2 en el marcador global, la serie se traslada ahora a Nueva York: