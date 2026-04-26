Histórica eficiencia de MVP: Shai anota 42 puntos con solo 18 tiros

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Los Oklahoma City Thunder han dejado claro por qué portan la corona de campeones. Liderados por una actuación quirúrgica de Shai Gilgeous-Alexander, vencieron 121-109 a los Phoenix Suns este sábado, tomando una ventaja de 3-0 en la serie de primera ronda.

El foco absoluto del encuentro fue la efectividad de Gilgeous-Alexander. El vigente MVP firmó una hoja de anotación que parece de videojuego: 42 puntos encestando 15 de sus 18 tiros de campo. Mantener ese nivel de precisión (83.3% de efectividad) en un entorno de alta presión y con defensas físicas es un hito que pocas veces se ha visto en la historia de la postemporada.

Un recital de tiro que hundió a Phoenix

Shai no solo anotó mucho, sino que lo hizo en los momentos clave. Tras irse al descanso con un perfecto 7 de 7 en tiros para 17 puntos, regresó en la segunda mitad para terminar de desmoralizar a la defensa de Phoenix. Su canasta definitiva, un tiro en suspensión de casi seis metros a falta de cinco minutos, puso la ventaja en 15 puntos y selló el destino del partido.

A pesar de la ausencia de Jalen Williams (baja por lesión en el tendón de la corva), el Thunder encontró respuestas en su profundidad. El novato Ajay Mitchell asumió la titularidad con 15 puntos, y aunque no estuvo fino en el tiro, su presencia física ayudó a mantener el ritmo. Alex Caruso (13 puntos) y Chet Holmgren (10 puntos, 2 tapones) apuntalaron una victoria que fue un triunfo de sistema y talento individual.

Los Suns: Entre el esfuerzo de Brooks y el susto de Booker

Por parte de Phoenix, Dillon Brooks tuvo una noche inspirada con 33 puntos, mientras que Jalen Green aportó 26. Sin embargo, el drama para los locales llegó en el tercer cuarto cuando su estrella, Devin Booker, sufrió una lesión en el tobillo izquierdo.

Aunque Booker regresó heroicamente a la cancha bajo una ovación cerrada para terminar con 16 puntos y siete asistencias, su movilidad se vio limitada. Phoenix intentó una remontada que redujo la brecha a seis puntos, pero la respuesta de Oklahoma City fue inmediata, respondiendo con una racha de 6-0 que apagó cualquier incendio en el Footprint Center.

Un lunes de eliminación

Con el 3-0 en contra, los Suns se enfrentan a una estadística demoledora: ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado una desventaja similar. Los Thunder buscarán completar la barrida este lunes en Phoenix, mientras que los Suns tendrán que lidiar no solo con el genio de Shai, sino con las bajas de Mark Williams y Jordan Goodwin, sumadas al estado físico de un Booker mermado.