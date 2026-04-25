NBA: Los Lakers de LeBron James sentencian la serie con una remontada épica

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Cuando parece que el tiempo finalmente lo alcanzará, LeBron James encuentra una nueva forma de reescribir la historia. En una noche de alta tensión en el Toyota Center, Los Angeles Lakers vencieron a los Houston Rockets 112-108 en tiempo extra, poniendo la serie de primera ronda de los Playoffs 2026 con un contundente 3-0.

El Rey no acepta la derrota: 29 puntos y un triple salvador

A sus 41 años, LeBron James firmó una actuación que será recordada por su capacidad de respuesta en el clutch. Tras un par de pérdidas de balón consecutivas que permitieron a Houston tomar una ventaja de seis puntos (101-95) a falta de poco tiempo, James se redimió de la única forma que sabe: con grandeza.

​Con solo 13 segundos en el reloj de la regulación, LeBron encestó un triple agónico que silenció a la fanaticada texana y mandó el partido a la prórroga. James terminó la noche con una línea estadística dominante:

​ Puntos: 29

29 ​ Rebotes: 13

13 ​ Asistencias: 6

6 ​Minutos jugados: 45 (liderando al equipo)

Los Lakers, un equipo de hierro sin Doncic ni Reaves

A pesar de las bajas sensibles de Luka Doncic y Austin Reaves, el equipo de Los Ángeles demostró una profundidad envidiable. Marcus Smart fue el héroe inesperado del tiempo extra con 8 puntos clave, terminando con un doble-doble de 21 unidades y 10 asistencias. Por su parte, Rui Hachimura aportó 22 puntos fundamentales para mantener el ritmo ofensivo.

​"Sabíamos que Houston iba a darlo todo en casa. Cometí un par de errores al final, pero mis compañeros confiaron en mí para ese tiro. Solo intenté hacer la jugada correcta", declaró James al finalizar el encuentro.

​Houston contra las cuerdas: La ausencia de Kevin Durant pesa

​Los Rockets, que no contaron con Kevin Durant por segundo partido consecutivo debido a un esguince de tobillo, pelearon hasta el último segundo. Alperen Sengun fue una pesadilla en la pintura con 33 puntos y 16 rebotes, mientras que el joven Amen Thompson sumó 26 tantos, pero no fue suficiente para frenar la inercia ganadora de los de púrpura y oro.