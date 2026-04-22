NBA: Keldon Johnson hace historia con Spurs e iguala una hazaña de Manu Ginóbili

Suscríbete a nuestros canales

Durante este miércoles, San Antonio Spurs recogió un nuevo premio destacado de la NBA gracias a otra de sus grandes figuras: Keldon Johnson. Y es que el escolta ganó el galardón al Sexto Hombre del Año (Sixth Man of the Year), siendo el jugador más sobresaliente que entra desde la banca.

Johnson vio acción en 82 encuentros de la temporada con un promedio de juego de 23 minutos, promediando además 13.2 puntos, 5.4 rebotes y 1.4 asistencias por partido, al tiempo que dejó un claro impacto para los Spurs.

A lo largo del año, el escolta trabajó principalmente detrás de Stephon Castle, demostrando versatilidad al ejercer funciones como alero. Finalizó la temporada regular con 13 partidos anotando más de 20 puntos, incluido un par de 27, el máximo de la temporada; mientras que logró cinco dobles-dobles en puntos y rebotes.

En compañía de Ginóbili

Keldon Johnson se impuso a Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat) y a Tim Hardaway Jr. (Denver Nuggets) como el Sexto Hombre del Año, dándole además a los Spurs el segundo premio esta semana tras la obtención de Victor Wembanyama como el Jugador Defensivo del Año.

Asimismo, vale resaltar que Johnson estableció un récord de franquicia esta temporada con 1.081 puntos desde el banquillo, superando de esa manera la marca que dejó en su momento Manu Ginóbili (615) en la temporada 2007-2008, justo cuando ganó el Sexto Hombre del Año por primera vez para la franquicia.