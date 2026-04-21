La muralla de San Antonio: Victor Wembanyama es el primer DPOY unánime de la historia

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Lo que antes parecía una posibilidad remota, hoy es una realidad incuestionable. El pívot de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, ha sido galardonado este lunes como el Jugador Defensivo del Año (DPOY) de la NBA, logrando algo sin precedentes: ser el primer ganador unánime en la historia de este premio.

A sus 22 años, el fenómeno francés no solo se llevó el trofeo a casa, sino que también se convirtió en el jugador más joven en recibir esta distinción desde que se instauró en la temporada 1982-83.

Wembanyama se impuso en las votaciones a finalistas de élite como Chet Holmgren (Thunder) y Ausar Thompson (Pistons), dejando claro que su impacto en la pintura no tiene parangón.

El terror de los tableros

La temporada de Wembanyama ha sido una clase magistral de protección del aro. Por tercera campaña consecutiva, el francés lideró la liga en bloqueos con un promedio de 3.1 por partido, una cifra que intimida a cualquier rival que intente penetrar en la zona. Pero su dominio no se detiene ahí:

Índice Defensivo: Encabezó la NBA con un rating de 101 .

Contribución defensiva a las victorias: Lideró la liga con un valor de 5.0 .

Rebotes: Se posicionó como el segundo mejor en rebotes defensivos (9.5) y el cuarto en rebotes totales (11.5).

Lo más aterrador para el resto de la liga es su versatilidad. Gracias a su envergadura de 2.44 metros, Wembanyama no solo protege el aro; también es capaz de salir al perímetro y asfixiar a los bases rivales, anulando líneas de pase y tiros exteriores que para cualquier otro pívot serían inalcanzables.

El "Efecto Victor" en San Antonio

El impacto de Wembanyama se traduce directamente en el éxito colectivo de los Spurs. Bajo su tutela, San Antonio registró la tercera mejor defensa de la liga (111.3). Sin embargo, el dato que realmente asombra a los analistas es la diferencia cuando él está en cancha: el índice defensivo del equipo mejora hasta un 107.7, la cifra más baja (y por lo tanto mejor) de toda la NBA.

"No se trata solo de los tapones que da, sino de los tiros que el rival ni siquiera se atreve a intentar cuando lo ve cerca", comentan analistas de la liga sobre su presencia disuasoria.

En la élite de los Spurs y de Europa

Con este galardón, Wembanyama se une a un Olimpo exclusivo dentro de la organización de Texas. Es el cuarto jugador de los Spurs en ganar el DPOY, siguiendo los pasos de leyendas como Alvin Robertson, el "Almirante" David Robinson y Kawhi Leonard.

Además, su triunfo refuerza la hegemonía europea en el costado defensivo. Victor es el quinto jugador nacido en el "Viejo Continente" en ganar el premio, uniéndose a Marc Gasol, Joakim Noah, Giannis Antetokounmpo y su compatriota Rudy Gobert. Es un dato revelador: siete de los últimos 14 ganadores han sido europeos.

¿Hacia el doblete histórico?

La conversación no termina aquí. La NBA también confirmó que Wembanyama es uno de los tres finalistas para el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada. Competirá codo a codo con Shai Gilgeous-Alexander y el actual referente, Nikola Jokic. De ganar, Victor podría sellar una de las temporadas individuales más impresionantes que se hayan visto jamás en el deporte profesional.