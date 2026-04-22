NBA: Los Angeles Lakers suman marca única sin Luka Doncic ni Austin Reaves

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Con las bajas de Luka Doncic y Austin Reaves parecía que el mundo se le venía encima para Los Angeles Lakers en el inicio de la Postemporada, sin embargo, el equipo ha salido adelante en sus primeros dos compromisos, teniendo como protagonista a LeBron James.

En la jornada de este martes por la noche, los angelinos sometieron por segunda vez a Kevin Durant y compañía para ponerse a las puertas de las semifinales en la Conferencia Oeste. Además de que el "Rey" hizo historia convirtiéndose en el jugador de 41 años o más puntos en la historia de los Playoffs, la franquicia dejó su huella en la historia con marca nunca antes vista.

En la historia de la NBA, solo en dos ocasiones un equipo ha logrado ganar un partido de playoffs a pesar de no contar con dos jugadores que, durante la temporada regular, promediaron al menos 20 puntos por juego y además encestaron 100 o más triples cada uno. Este dato resalta lo inusual y complicado que resulta imponerse en estas condiciones, considerando el peso ofensivo que representan jugadores con esas cifras.

Lakers logran hazaña son Luka Doncic ni Austin Reaves

Curiosamente, ambas victorias en ese contexto tan adverso pertenecen a Los Angeles Lakers de esta temporada, de acuerdo con el reporte de OptaSTATS. El equipo angelino ha demostrado una capacidad notable para sobreponerse a las ausencias clave, encontrando alternativas y elevando el rendimiento colectivo en momentos decisivos de los playoffs.

Después de dos encuentros en las instancias finales, la tropa de JJ Redick no ha extrañado a Luka Doncic ni Austin Reaves, quienes fueron piezas determinantes durante la ronda regular. El esloveno fue líder anotador de la liga con 33.5 puntos, mientras que el escolta alcanzó 23.3 unidades en 51 partidos disputados.