El emotivo mensaje de LeBron James tras jugar con Bronny en postemporada

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Más allá de la victoria de los Lakers (107-98) en el inicio de la serie de primera ronda, la narrativa del sábado quedó marcada por una imagen que trasciende lo deportivo: un padre y un hijo compartiendo el escenario más exigente del baloncesto mundial. Tras el encuentro, un conmovido LeBron James se sinceró sobre lo que significó ver a Bronny debutar en los Playoffs a su lado.

"Algo fuera de este mundo"

Para un jugador que ha ganado cuatro campeonatos, cuatro premios MVP y es el máximo anotador de todos los tiempos, cuesta imaginar que algo pueda sorprenderlo. Sin embargo, James fue tajante al describir la sensación de ver a su primogénito en la rotación durante un juego de postemporada.

"Estaba en la cancha con mi hijo. En un partido de playoffs. Eso es probablemente lo más loco que me ha pasado en toda mi carrera", confesó LeBron ante los medios.

La estrella de los Lakers enfatizó que, a pesar de los logros individuales y colectivos, la dimensión familiar de este logro supera cualquier estadística. "Fue tan genial estar allí con él", añadió, resaltando que la presencia de Bronny no fue solo un triunfo deportivo, sino una meta familiar alcanzada.

Reunión familiar en el Staples

El Crypto.com Arena se convirtió en un santuario para el clan James. LeBron no dejó pasar el detalle de quiénes fueron testigos del momento desde las primeras filas, subrayando el valor de la unión familiar en su éxito.

"Estar allí con él, con su hermano, su hermana, su madre en el edificio, y su abuela... mi madre tuvo la oportunidad de ver a su hijo y a su nieto durante los playoffs. Eso es una locura", declaró el "Rey", visiblemente emocionado por el hecho de que su madre, Gloria James, cerrara el círculo generacional al ver a dos miembros de su linaje competir juntos al más alto nivel.

Aunque el enfoque mediático está en el vínculo familiar, el cuerpo técnico de los Lakers ha dejado claro que la presencia de Bronny James en la rotación responde a necesidades tácticas y al desarrollo que ha mostrado el joven jugador a lo largo de la campaña. Sin embargo, es innegable que la energía que desprende esta dupla ha inyectado una motivación extra al equipo angelino, que busca dar la sorpresa en este inicio de postemporada.

Con la ventaja de 1-0 en la serie, los James no solo están haciendo historia por su apellido, sino que están demostrando que el "negocio de la familia" está más vigente que nunca en la búsqueda de un nuevo anillo para la franquicia púrpura y oro.