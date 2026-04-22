NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 22 de abril

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La jornada de playoffs de la NBA de este miércoles 22 de abril estará marcada por ajustes tácticos y mucha presión en ambas series. En el duelo entre el Orlando Magic y el Detroit Pistons, los de la Florida llegarán con ventaja tras sorprender en el primer partido, donde se impusieron 112-101 como visitantes. El segundo juego representará una oportunidad clave para Detroit, el mejor equipo de la fase regular en el Este, de reaccionar y evitar una desventaja mayor en la serie.

Por su parte, la serie entre Phoenix Suns y Oklahoma City Thunder también promete un contexto claro: dominio inicial del campeón defensor. El Thunder se quedó con el primer duelo tras una contundente victoria 119-84, mostrando superioridad en defensa, ritmo de juego y aprovechamiento de errores rivales.

En general, la jornada llega con altas expectativas en evidencia dos historias distintas, con Detroit con la posibilidad de igualar la serie en casa, mientras que la tropa de Shai Gilgeous-Alexander intentará dar el segundo golpe. Ambas series entrarán en un punto clave, donde los ajustes, la profundidad de plantilla y el rendimiento de las estrellas será determinante a definir el rumbo de estas eliminatorias de primera ronda.

Juegos para hoy en la NBA: 22 DE ABRL