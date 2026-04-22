NBA Playoffs: 76ers da la sorpresa y derrota a Celtics con gran actuación de esta figura

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Los 76ers de Filadelfia lograron una victoria crucial de 111-97 sobre los Celtics de Boston para igualar la serie de playoffs a un juego por bando. Liderados por un heroico V.J. Edgecombe y la precisión de Tyrese Maxey, el equipo de Pensilvania se recuperó de una dura derrota en el primer encuentro, demostrando que tienen los argumentos para pelear la eliminatoria a pesar de la ausencia de Joel Embiid.

Resiliencia bajo el aro y dominio perimetral

La gran protagonista del partido fue V.J. Edgecombe, quien terminó con un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes a pesar de sufrir una dura caída al inicio del juego. Edgecombe tuvo que retirarse al vestuario en dos ocasiones para recibir tratamiento, pero regresó en cada oportunidad para castigar a Boston con seis de los 19 triples de su equipo.

Mientras que la otra bujía de los 76ers, fue Tyrese Maxey, que complementó la ofensiva con 29 tantos y 9 asistencias, liderando a un Filadelfia que disparó para un impresionante 48.7% desde la línea de tres puntos.

En contraste, los Celtics sufrieron con su puntería, encestando apenas 13 de sus 47 intentos perimetrales. Jaylen Brown fue el máximo anotador de los locales con 36 puntos, mientras que Jayson Tatum rozó el triple-doble con 19 unidades, 14 rebotes y 9 asistencias, pero no fue suficiente para frenar el empuje de los Sixers.

Tensión en la duela y un cierre contundente

El encuentro no estuvo exento de roces. La intensidad alcanzó su punto máximo cuando Jaylen Brown recibió una falta técnica tras una volcada espectacular sobre Adem Bona. El árbitro Marc Davis consideró excesivo el contacto posterior al mate, una decisión que encendió los ánimos en el TD Garden.

A pesar de que Boston logró reducir la diferencia a solo dos puntos al inicio del último cuarto (91-89), Filadelfia respondió con una racha definitiva de 11-0 que sentenció el partido. Con Joel Embiid aún en proceso de recuperación tras su apendicectomía, los 76ers demostraron su profundidad de banquillo y su capacidad de reacción bajo presión, enviando un mensaje claro a los favoritos de la Conferencia Este.

Con infirmación de AP.