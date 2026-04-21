El heredero de "The Dream": La profecía de Olajuwon sobre Victor Wembanyama

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En la historia de la NBA, existen momentos donde el testigo se pasa de una leyenda a otra de manera casi espiritual. Victor Wembanyama, el joven unicornio de los San Antonio Spurs, ha revelado que su ambición defensiva no solo se alimenta de trofeos actuales, sino de una promesa hecha por el máximo exponente de la protección del aro: Hakeem Olajuwon.

Wembanyama relató con emoción lo que sintió al estar en presencia de Olajuwon. "Significa muchísimo", afirmó el francés al referirse a su impacto defensivo. "Recuerdo estar en casa de Hakeem y ver una placa que decía 'Máximo taponador de la historia'. Él me miró y me dijo: «Será tuyo algún día»".

Para "Wemby", estas palabras no son solo un cumplido, sino un mandato. Ganar el DPOY es solo un paso en una carrera que, según la leyenda de los Houston Rockets, está destinada a romper los límites de lo que creíamos posible en el costado defensivo.

La montaña que debe escalar: El récord de Hakeem

Sin embargo, las palabras de Olajuwon cargan con el peso de una estadística casi inalcanzable. Para dimensionar el reto, hay que observar la regularidad inhumana de Hakeem:

El récord: 3,830 tapones de por vida.

La constancia: Olajuwon promedió 3.1 tapones por partido a lo largo de 18 temporadas.

Para que Wembanyama pueda reclamar esa placa como propia, no solo necesitará mantener su actual ritmo de bloqueos (el cual ya lidera la liga con holgura), sino que deberá gozar de una longevidad excepcional y evitar lesiones de gravedad durante casi dos décadas. El francés ha demostrado que tiene la envergadura y el instinto, pero la historia demuestra que promediar más de tres bloqueos durante 18 años es una tarea que raya en lo imposible.

El impacto inmediato del francés

A pesar de la dificultad del récord histórico, lo que Wembanyama está haciendo en sus primeros años justifica la fe de Olajuwon. Su capacidad para alterar tiros sin siquiera saltar y su movilidad para proteger desde el perímetro hasta la zona pintada han transformado la defensa de los Spurs.

La "profecía" de Hakeem ya ha comenzado a cumplirse en términos de dominio. Si la salud acompaña al talento, el mundo del baloncesto podría ser testigo de la persecución de uno de los récords más sagrados y antiguos de la NBA.