Vía libre en la pintura: La ofensiva de Atlanta castiga la defensa de Brunson

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En el baloncesto moderno, las estadísticas avanzadas suelen desnudar realidades que el ojo humano pasa por alto en el fragor del juego. El reciente duelo entre los Atlanta Hawks y los Knicks de Nueva York dejó una cifra lapidaria sobre el parqué: los Hawks convirtieron a Jalen Brunson en una "carretera sin peaje", explotando sistemáticamente los emparejamientos directos para castigar el aro neoyorquino.

De acuerdo con los datos de rastreo de la liga, Atlanta promedió 1.77 puntos por cada penetración directa realizada contra la marca de Brunson. Para poner esta cifra en contexto, es una de las métricas de ineficiencia defensiva más altas de la presente campaña.

Este rendimiento se sitúa como la sexta peor marca registrada este año en toda la NBA para cualquier defensor que haya enfrentado un mínimo de 14 penetraciones en un solo encuentro. La agresividad de los perimetrales de los Hawks, encabezados por su dinámica ofensiva, encontró nula resistencia en el punto de ataque cada vez que buscaron el contacto con el base de los Knicks.

El apodo de "Carretera 11 sin peaje" no es casualidad. Los Hawks utilizaron su velocidad y el espaciado en cancha para forzar a Brunson a situaciones de ayuda o de defensa individual en carrera, donde el base se vio superado físicamente. La falta de ajustes en la rotación defensiva permitió que Atlanta entrara a la zona pintada con una facilidad alarmante, convirtiendo lo que debería ser una zona de alta presión en un carril libre para el marcador.

Impacto en el esquema de los Knicks

Si bien Jalen Brunson es el motor ofensivo indiscutible de Nueva York, este tipo de estadísticas encienden las alarmas para el cuerpo técnico. Enfrentar un volumen de 14 o más penetraciones y permitir casi dos puntos por cada una de ellas es un lujo que un equipo con aspiraciones de postemporada no se puede permitir.

La capacidad de Atlanta para identificar y explotar esta debilidad táctica pone de manifiesto que, en la NBA actual, no basta con anotar en el otro costado; la supervivencia en los minutos finales depende de cerrar las vías de acceso que hoy, ante los Hawks, quedaron totalmente abiertas.