Alarma en San Antonio: Victor Wembanyama entra en protocolo de conmoción cerebral

Suscríbete a nuestros canales

La euforia de los playoffs se transformó rápidamente en preocupación para los San Antonio Spurs. Durante el segundo cuarto del enfrentamiento del martes por la noche contra los Portland Trail Blazers, su estrella indiscutible, Victor Wembanyama, sufrió una aparatosa caída que lo obligó a abandonar el encuentro y encendió todas las alarmas en la organización texana.

El momento del impacto

El incidente ocurrió cuando restaban 8:57 minutos para el final del segundo cuarto. Tras realizar un giro sobre el base de los Blazers, Jrue Holiday, en la pintura, "Wemby" recibió una falta que le hizo perder el equilibrio. Debido a la inercia de la jugada, el pívot francés no logró amortiguar el descenso y su mandíbula impactó directamente contra el tabloncillo.

Wembanyama permaneció tendido en la cancha durante unos 30 angustiantes segundos. Tras incorporarse con evidente aturdimiento, conversó brevemente con su compañero Stephon Castle mientras el entrenador interino, Mitch Johnson, solicitaba un tiempo muerto de emergencia. Segundos después, el francés se dirigió trotando directamente hacia los vestuarios para ser evaluado por el personal médico.

Diagnóstico oficial y el protocolo de la NBA

Poco tiempo después, los Spurs confirmaron las peores sospechas: Wembanyama ha entrado en el protocolo de conmoción cerebral de la NBA. Bajo estas reglas, el jugador no pudo regresar al partido y su disponibilidad para los próximos compromisos dependerá de una serie de pruebas cognitivas y físicas que dictaminarán cuándo es seguro su retorno a las canchas.

Nota: El protocolo de conmoción de la NBA es estricto; el jugador debe pasar al menos 24 horas sin síntomas antes de comenzar una progresión de ejercicios monitoreados. Esto pone en serio riesgo su participación en el siguiente duelo de la serie.

Un golpe al corazón de San Antonio

Cualquier ausencia prolongada de Victor representa un desafío sísmico para los Spurs. Tras una sequía de postemporada que se extendía desde 2019, el equipo logró clasificar con el segundo mejor récord de la liga, impulsados por una temporada histórica del francés.

Apenas el lunes, Wembanyama había sido coronado unánimemente como el Jugador Defensivo del Año, tras promediar cifras de videojuego:

25 puntos por partido.

11.5 rebotes por encuentro.

3.1 tapones (líder absoluto de la NBA).

San Antonio lidera actualmente la serie de primera ronda tras vencer a Portland en el primer partido, pero sin su "ancla" defensiva y principal referente ofensivo, el panorama de la Conferencia Oeste podría dar un giro inesperado. La ciudad del Álamo ahora contiene el aliento a la espera de un informe médico favorable.