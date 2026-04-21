Rudy Gobert silencia las críticas con una exhibición ante Jokic

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Durante casi una década, la narrativa alrededor de Rudy Gobert ha sido tan constante como injusta. A pesar de sus cuatro trofeos como Mejor Defensor del Año (DPOY), un sector mayoritario de la NBA (incluyendo jugadores, fans y prensa) tenía que el francés era un "jugador de temporada regular" cuyo impacto se desvanecía, o incluso se convertía en un lastre, al llegar los Playoffs.

Sin embargo, la noche del Juego 2 contra los Denver Nuggets, esa narrativa fue triturada en el parqué. Gobert no solo defendió; puso un candado absoluto a la zona pintada.

Superando el estigma del "eslabón débil"

El historial de críticas contra Gobert se alimentaba de la idea de que los equipos rivales podían sacarlo de la pintura y castigarlo en el perímetro. Se le tachaba de ser el responsable de los fracasos de sus equipos anteriores en postemporada. Pero en esta serie, el esquema de los Timberwolves y la madurez física de Rudy han demostrado lo contrario.

Ante el reto más difícil del baloncesto actual (frenar Nikola Jokić), Gobert se mostró imperturbable. Su movilidad, su lectura de los ángulos y su intimidación fueron el motor que permitió a Minnesota dar un golpe sobre la mesa en la casa del campeón.

El duelo contra el "Joker"

Detener a Jokić es una misión que la mayoría considera imposible. No obstante, Gobert aceptó el desafío individual y colectivo con una disciplina táctica impecable. En el Juego 2, cada vez que el serbio intentó establecer su ritmo en el poste bajo o distribuir desde la cabecera, se encontró con los brazos kilométricos del francés.

Gobert cerró los carriles de pase y obligó a Jokić a tomar tiros incómodos, logrando que el ataque de Denver luciera, por momentos, totalmente asfixiado. Fue una clase magistral de cómo un defensor de élite puede alterar el plan de juego de un equipo entero.

Esta actuación no es solo una victoria en las estadísticas; es una victoria moral. Gobert ha pasado de ser el jugador ninguneado al que todos querían atacar, a ser el candado (Lock) que nadie quiere encontrar en su camino al aro.

Con los Timberwolves dominando la serie y Gobert ejerciendo como el ancla defensiva definitiva, el debate sobre su valía en Playoffs parece haber llegado a su fin. El cuatro veces DPOY ha demostrado que, cuando el nivel de intensidad sube, su defensa puede ser el factor más determinante de toda la liga.