Shai Gilgeous-Alexander: el nuevo rey del "clutch" en la NBA

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La NBA tiene un nuevo dueño de los momentos de máxima tensión. Este martes, Shai Gilgeous-Alexander, la estrella de los Oklahoma City Thunder, fue galardonado como el Jugador Más Decisivo del Año (Clutch Player of the Year) para la temporada 2025-26. Con esta distinción, Shai hace historia al convertirse en el primer jugador no estadounidense en alzar este trofeo desde su creación.

Eficiencia pura bajo presión

Lo de Gilgeous-Alexander este año ha sido una clase maestra de efectividad. A pesar de que los Thunder dominaron tantos partidos que Shai solía ver los últimos cuartos desde el banquillo, sus números en situaciones límite fueron demoledores.

La estrella de OKC lideró la liga con 175 puntos en momentos "clutch" (definidos como los últimos cinco minutos de juego con una diferencia de cinco puntos o menos). Lo impresionante es que solo necesitó 27 partidos de este tipo para alcanzar esa cifra, mientras que su competidor más cercano, Jamal Murray, sumó 166 puntos en 38 encuentros. Bajo el mando de Shai, los Thunder firmaron un impresionante récord de 20-7 en finales cerrados.

Una competencia de élite

El canadiense, quien ya ostenta el título de MVP vigente, se impuso en las votaciones a finalistas de la talla de Jamal Murray (Denver Nuggets) y Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves). Cabe recordar que el proceso de selección es riguroso: los entrenadores principales de la NBA proponen a los candidatos, pero la decisión final recae en un panel de 100 periodistas especializados.

El prestigio del Trofeo Jerry West

Con este triunfo, Gilgeous-Alexander se une a un selecto grupo de figuras que han definido el término "clutch" en los últimos años. El palmarés del premio queda de la siguiente manera:

2023: De'Aaron Fox (Sacramento Kings) – El primero en la historia.

2024: Stephen Curry (Golden State Warriors).

2025: Jalen Brunson (New York Knicks).

2026: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder).

¿Camino a un doblete histórico?

Este galardón podría ser solo el aperitivo para Shai. Actualmente, se encuentra en una batalla encarnizada por el MVP (Trofeo Michael Jordan), compitiendo codo a codo con el pívot de los Nuggets, Nikola Jokic, y el fenómeno francés de los Spurs, Victor Wembanyama.

Si Shai logra llevarse el MVP nuevamente, consolidaría una de las temporadas individuales más dominantes de la era moderna, demostrando que en OKC el futuro ya llegó y tiene acento canadiense.