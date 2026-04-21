Nikola Jokić: El dominio que desafía la historia y supera a las leyendas

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La narrativa sobre Nikola Jokić ha dejado de ser la de un jugador "sorprendente" para convertirse en la de un gigante histórico. Tras conocerse los resultados de las votaciones al MVP, se ha confirmado que el serbio ha finalizado entre los tres mejores candidatos por sexta vez en su carrera, un logro que lo sitúa en una estratosfera estadística donde solo habitan los nombres que definieron este deporte.

Un club de ocho leyendas

Finalizar en el podio del MVP al menos seis veces es una prueba de fuego que mide no solo el talento, sino la capacidad de dominar la liga año tras año. Con esta sexta distinción, Jokić se sienta en la misma mesa que los líderes históricos de la competición. Esta exclusiva lista está encabezada por LeBron James, quien ostenta el récord con 11 apariciones en el podio, seguido de cerca por Michael Jordan con 10. Tras ellos, un triple empate con 9 menciones une a Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson. El grupo se completa con Larry Bird, quien alcanzó el Top 3 en 8 ocasiones, Wilt Chamberlain con 7, y ahora Nikola Jokić, quien iguala la élite con sus 6 presencias.

Lo más impactante de la hazaña de Jokić no es solo a quién iguala, sino a quién ha dejado atrás. Nombres que son sinónimo de excelencia y campeonatos no lograron mantener ese nivel de dominio en el podio del MVP tantas veces como el serbio:

Tim Duncan: Se quedó en 5 ocasiones.

Karl Malone: También con 5 apariciones.

Kobe Bryant y Shaquille O’Neal: A pesar de sus múltiples anillos y dominio generacional, no alcanzaron la barrera de las seis veces en el Top 3.

El debate sobre quién ha tenido el mejor momento cumbre (peak) en la NBA suele centrarse en el dominio físico de Shaq o la anotación de Jordan. Sin embargo, la eficiencia de Jokić, su capacidad para elevar a sus compañeros y su omnipresencia en las boletas del MVP durante más de un lustro obligan a incluirlo en la conversación.

El pívot de Denver ha demostrado que su estilo de juego, basado en el coeficiente intelectual baloncestístico y una visión de juego sin precedentes para un hombre de su tamaño, es una fórmula de éxito que el tiempo no parece desgastar.

El futuro del récord

A sus 31 años, Jokić se encuentra en una posición envidiable para seguir escalando en esta lista. Con Larry Bird y Wilt Chamberlain a una distancia corta, el "Joker" tiene el camino despejado para intentar asaltar el podio histórico que hoy lideran LeBron James y Michael Jordan.

Lo que hoy es una estadística, mañana será el argumento definitivo para colocar a Nikola Jokić no solo como el mejor jugador de la actualidad, sino como uno de los mejores de todos los tiempos.