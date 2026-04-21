NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 21 de abril

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La jornada de este martes en los playoffs de la NBA presenta tres duelos clave correspondientes al Juego 2 de cada serie. En el enfrentamiento entre los Houston Rockets y Los Angeles Lakers, los angelinos llegan con ventaja tras imponerse 107-98 en el primer partido, mostrando solidez colectiva y experiencia en momentos decisivos. Ahora, los tejanos está obligado a ajustar, especialmente en defensa, si quiere evitar viajar a casa con una desventaja de 0-2 en la serie.

Por su parte, San Antonio Spurs parten como favoritos ante Portland Trail Blazers luego de dominar el primer juego 111-98. El gran protagonista fue Victor Wembanyama, quien firmó una actuación histórica con 35 puntos, dejando claro su impacto inmediato en playoffs. Los de Oregón, pese a la destacada actuación de Deni Avdija, necesita mejorar su eficacia ofensiva para competir ante un equipo texano que luce muy sólido en ambos lados de la cancha.

En el Este, el clásico entre Philadelphia 76ers y los Boston Celtics continúa con mucha intensidad, los bostonianos lideran la serie 1-0 y ha mostrado una defensa dominante, limitando seriamente la efectividad ofensiva de Pensilvania. Para este segundo duelo, figuras como Tyrese Maxey deberán asumir mayor protagonismo si los Sixers quieren equilibrar la serie frente a uno de los equipos más completos de la conferencia.

Juegos para hoy en la NBA: 21 DE ABRIL