Kevin Durant regresa al rescate: los Rockets buscan igualar la serie ante los Lakers

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Los Houston Rockets han recibido la noticia que tanto esperaban para intentar nivelar su serie de primera ronda. Tras caer en el primer encuentro, el equipo confirmó que Kevin Durant ha recibido el alta médica y estará disponible para enfrentarse a Los Angeles Lakers este martes por la noche.

Durant se vio obligado a ver el inicio de la serie desde la banca debido a una contusión en el tendón de la rodilla, pero según informó Shams Charania de ESPN, el alero ha superado las pruebas físicas y está listo para retomar su rol como líder del ataque tejano.

El impacto de una ausencia notable

La falta de Durant en el primer partido fue evidente en la ejecución de Houston. El veterano de 37 años fue el máximo anotador de los Rockets durante la temporada regular, promediando 26 puntos por encuentro.

Sin su capacidad para generar tiros bajo presión, los Rockets lucieron erráticos y apenas alcanzaron un 38% de efectividad en tiros de campo. La presencia de KD no solo aporta puntos, sino que libera de presión a jóvenes talentos como Alperen Sengun y Amen Thompson, obligando a la defensa de los Lakers a estirarse y dejar de colapsar la pintura.

El reencuentro de dos titanes: Durant vs. LeBron

Más allá de lo táctico, este regreso tiene un tinte histórico que los aficionados de la NBA han esperado por casi una década. El retorno de Durant al quinteto titular garantiza un duelo directo contra LeBron James en una serie de postemporada.

Es increíble pensar que la última vez que estas dos figuras icónicas se midieron en playoffs fue en las Finales de la NBA de 2018, cuando Durant vestía los colores de Golden State. Verlos enfrentarse ahora, con Durant liderando a un renovado equipo de Houston y LeBron defendiendo el prestigio de los Lakers, es un recordatorio de la longevidad y el impacto de ambas leyendas.

Ajustes en la rotación titular

Con la vuelta del "Slim Reaper", se espera que el entrenador de los Rockets ajuste su alineación inicial para maximizar la versatilidad defensiva y el espacio en la cancha. Houston probablemente saltará a la duela con el siguiente quinteto:

Amen Thompson (Base)

Josh Okogie (Escolta)

Kevin Durant (Alero)

Jabari Smith Jr. (Ala-pívot)

Alperen Sengun (Pívot)

Este ajuste envía un mensaje claro: los Rockets van por el empate. Con la serie 1-0 a favor de los Lakers, una victoria en el Juego 2 es vital antes de que la eliminatoria se traslade a Los Ángeles, donde la presión del Crypto.com Arena siempre juega a favor del "Rey" James.