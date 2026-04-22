NBA: LeBron James supera récord de puntos de Kareem Abdul-Jabbar en Postemporada

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Cuando creemos que ya es suficiente para LeBron James en su fascinante recorrido en la NBA, demuestra que todavía se mantiene en la cima de los tabloncillos con un nuevo récord. En la jornada de este martes por la noche, el veterano escribió su nombre en la historia de la liga con una presentación magistral para liderar la segunda victoria de Los Angeles Lakers (101x94) ante Houston Rockets.

El alero de 41años volvió a hacer historia en la vigente postemporada con una actuación de 28 puntos en el segundo enfrentamiento, demostrando que su nivel sigue siendo élite incluso a una edad en la que la mayoría de los jugadores ya se han retirado o han disminuido su impacto. Su rendimiento no solo fue clave en el partido, sino que también reafirma su legado como uno de los jugadores más dominantes y longevos en la historia del baloncesto.

Con esta actuación, superó a Kareem Abdul-Jabbar, quien había anotado 22 puntos en un partido de Playoffs en 1989 a los 42 años. De esta manera, LeBron se convierte en el jugador de 41 años o más con más puntos en un juego de instancias finales, añadiendo otro récord a una carrera que sigue rompiendo barreras y redefiniendo los límites de la longevidad en la NBA.

LeBron James en modo MVP con Lakers

Previo a su participación en la primera ronda de los Playoffs, los angelinos recibieron la mala noticia de las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, quienes sufrieron severas lesiones sobre el final de la ronda regular. Con par de golpes anímicos, el "Rey" tomó la batuta como la principal figura como en sus mejores años en el certamen, que lo llevaron a conquistar cuatro anillos de campeonato.

En el segundo juegos ante Houston Rockets, el alero puso a ley de una victoria a su equipo con una actuación memorable de 28 puntos, ocho rebotes, siete asistencias y ocho aciertos en 20 intentos en lanzamientos de cancha.