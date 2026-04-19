¿Podrá jugar Kevin Durant con Rockets en la primera ronda de playoffs?

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La postemporada de la NBA ha comenzado con un giro inesperado que ha trastocado los planes de los Houston Rockets. Tras una fase regular dominante, donde Kevin Durant se erigió como el auténtico "martillo pilón" del equipo promediando 26.0 puntos por partido, la estrella de los Rockets ha encendido todas las alarmas al no encontrarse en plenas facultades físicas para el inicio de los playoffs.

La lesión: Un golpe inoportuno

La noticia saltó apenas horas antes del primer choque frente a Los Ángeles Lakers. Los Rockets incluyeron a Durant en el parte de lesiones oficial, revelando que sufre una contusión en la rodilla derecha. El incidente, según confirmó el técnico Ime Udoka, se produjo durante un entrenamiento a mitad de semana tras un choque fortuito con un compañero.

Aunque en un principio se esperaba que KD pudiera forzar su presencia, la rodilla presentó una sensibilidad excesiva y limitaciones en el movimiento que obligaron al cuerpo médico a descartarlo para el Juego 1. "Tiene la rodilla muy tierna y le cuesta doblarla en ciertos ángulos", explicó Udoka, subrayando que la decisión se tomó para evitar un mal mayor.

Pronóstico y esperanza en Texas

A pesar de la lógica preocupación que genera la ausencia del quinto máximo anotador de la historia de la NBA, el entorno de los Rockets mantiene un optimismo cauteloso. Fuentes de ESPN subrayan que la contusión no reviste una gravedad que ponga en peligro su participación en el resto de la serie.

La confianza en Houston radica en que se trata de un problema de manejo de dolor e inflamación, y no de una lesión estructural en los ligamentos. La franquicia confía en que Durant pueda estar de vuelta para el segundo o tercer enfrentamiento, especialmente considerando el día extra de descanso que ofrece el calendario de esta eliminatoria antes de los partidos clave.

El alivio de los Lakers ante sus propias bajas

Para Los Angeles Lakers, la ausencia de Durant en el arranque ha sido un pequeño alivio en medio de su propio hospital de campaña. Los de oro y púrpura llegaron a esta serie severamente mermados tras un mes de marzo inmenso que les pasó una factura carísima: las bajas de Luka Doncic (isquiotibiales) y Austin Reaves (oblicuo).

A diferencia de Durant, cuyas perspectivas de regreso son a corto plazo, Doncic y Reaves continúan sin una fecha de retorno definida, lo que obligó a los Lakers a reconfigurar su rotación por completo. No obstante, la victoria angelina en el Juego 1 (107-98) demostró que, incluso sin sus estrellas, el equipo de JJ Redick está listo para aprovechar cualquier grieta en la armadura de los Rockets.